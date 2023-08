Pulpele de pui sau carnea de pui fără piele sunt preferate de femeile care țin dietă sau care încearcă să consume cât mai puține alimente grase, fără colesterol.

Este adevărat că pulpele de pasăre deja curățate de piele și dezosate te scutesc de o muncă în plus în bucătărie. Le presari cu diverse condimente și le gătești rapid la cuptor sau la grătar. Cu toate acestea, pielea are rolul ei și anumite beneficii pe care este bine să le cunoști.

Pielea de pui și beneficiile ei

Păsările depun foarte puțină grăsime sub piele. Cu toate acestea, pielea pare mai grasă pentru că este bogată în colagen și are o culoare gălbuie datorită cerealelor cu care sunt hrănite păsările. Carnea de pasăre cu tot cu piele nu are, însă, grăsimile grele pe care le are o ceafă sau o pulpă de porc sau carnea de miel.

Pielea de pasăre este nutritivă, o parte din colagenul și elastina pe care le conține sunt folosite de organism pentru diverse țesuturi cum ar fi articulațiile, pielea și unghiile. Cercetătorii de la Universitatea Harvard susțin că pielea de pui consumată moderat este bună inclusiv pentru inimă, atâta vreme cât este gătită mai des la cuptor sau pe grătar, și mai rar în tigaia cu ulei încins.

Pe de altă parte, pielea de pasăre conține și grăsimi bune, nesaturate, care sunt folositoare creierului și refac energia organismului. Spre exemplu, când ești răcită, pregătește supă de pui cu tot cu piele pentru că așa beneficiezi de energia de care ai nevoie în perioada de convalescență.

Cu tot cu piele, carnea de pui este mai delicioasă

Pulpele sau ciocănelele pregătite cu tot cu os și cu piele sunt mult mai gustoase. Bine curățată de tulee și frecată cu puțină sare, pielea devine crocantă pe grătar sau la cuptor, și formează o barieră care împiedică sucurile din carne să se evapore rapid. Citește continuarea pe libertateapentrufemei.ro

