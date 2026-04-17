Peste 400.000 de lalele, la cea mai mare expoziție florală din România. Soiul unic care poate fi admirat doar la Pitești

Peste 400.000 de lalele au fost plantate, iar la deschiderea evenimentului a fost prezent și Ilarie Isac, creatorul evenimentului, ajuns acum la venerabila vârstă de 93 de ani.

Ilarie Isac, creatorul Simfoniei Lalelelor. Foto: Denis Grigorescu

Expoziția, obiectiv turistic

Este pentru prima oară când Simfonia Lalelelor va dura 10 zile. Până acum, expoziția națională se întindea pe parcursul a trei zile, însă succesul din ultimii ani, ca și numărul foarte mare de vizitatori – anul trecut au fost peste 150.000 – au determinat autoritățile să crească durata Simfoniei Lalelelor. 

Vineri, 17 aprilie, în prima zi a expoziţiei florale, în mai puțin de șase ore, peste 25.000 de vizitatori au venit să vadă Simfonia Lalelelor, conform statisticilor autorităților. 

Simfonia Lalelelor poate fi admirată în perioada 17-26 aprilie 2026. Foto: Denis Grigorescu

Mai mult, Simfonia Lalelelor a devenit obiectiv turistic. Zeci de agenții de turism din țară, în special din București și Constanța, organizează excursii de o zi la Pitești, prețurile variind între 99 și 289 lei. 

Expoziția florală propriu-zisă este amenajată, ca și în anii precedenți, în Parcul Lunca Argeșului. Inaugurat în anul 2013, acesta este cel mai mare parc natural amenajat cu fonduri europene din țară, ocupând o suprafață de 24 de hectare și făcând parte din proiectul Centura Verde a Piteștiului. 

Înainte de amenajarea de acum 13 ani, zona era una plină de buruieni și mizerie. Acum este una plină de flori, în procent majoritar de lalele. Grație Simfoniei Lalelelor, Piteștiul devine timp de 10 zile o capitală sui-generis a florilor și a culorilor. 

În acest an, în Parcul Lunca Argeșului sunt peste 400.000 de lalele. Este o creștere semnificativă a numărului de plante comparativ cu anul 2023, când în parc fuseseră sădite 70.000 de lalele.

Simfonia Lalelelor a fost deschisă cu tradiționala Paradă a Florilor. Concret, mii de elevi și studenți de la grădinițele, școlile, liceele și facultățile din Pitești au defilat în centrul orașului îmbrăcați viu colorat, mulți dintre ei fiind costumați în flori. 

Parada Florilor. Foto: Denis Grigorescu

În cadrul expoziţiei de la Pitești au standuri sute peisagişti şi comercianţi de flori din toată ţara. Zeci de şcoli şi licee din Piteşti au amenajat grădini cu flori, iar pentru copii au fost organizate spaţii speciale, inclusiv ateliere de creație. 

Tulipa Piteşti, soiul unic în lume

Printre zecile de specii de lalele din Parcul Lunca Argeșului se numără și soiul Tulipa Piteşti, unul unic în lume, de culoare roz. Acest soi a fost realizat special în anul 2021 de cultivatorul olandez Frank Timmerman. Oraşul Pitești este primul din afara Olandei ce dă numele unei lalele. „Tulipa Piteşti” este tranzacţionată de cinci ani şi la Bursa de Flori din Aalsmeer, lângă Amsterdam – Olanda, cea mai mare de pe planetă. 

Tulipa Pitești, specia unicat de lalea în lume. Foto: Primaria Pitești

De aproape 50 de ani, această sărbătoare a primăverii ne reunește în jurul unui lucru simplu și profund în același timp: simbolul unei comunităţi, al unui oraş curat şi cochet ce iubeşte lalelele şi respectă natura. Simfonia Lalelelor nu este doar o expoziţie florală fabuloasă de anvergură internațională, ci este o parte din identitatea noastră, spune Cristian Gentea, primarul Piteștiului.

Cristian Gentea, primar Pitești. Foto: Denis Grigorescu

La deschiderea Simfoniei Lalelelor din acest an au fost prezenți șapte ambasadori: ai Cehiei, Indiei, Iordaniei, Japoniei, Marocului, Tunisiei și Turciei,  precum reprezentanți ai Ambasadei Palestinei în România.

Cum s-a născut Simfonia Lalelelor

Istoria Simfoniei Lalelor a început în anul 1972. În noiembrie 1972, la Piteşti au ajuns de la Arad – de la un floricultor amator pe nume Weill Alois – şi din Piaţa de Flori de la Oradea, 3.000 de bulbi de lalele şi 100 bulbi de zambile, cumpăraţi pentru a fi plantaţi în centrul orașului.

Prima ediţie a Simfoniei Lalelelor a fost în 1978, iniţiatorul expoziţiei fiind Ilarie Isac, unul dintre cei mai mari specialişti în horticultură şi pomicultură din țara noastră. Acestuia i s-au alăturat peisagistul Gheorghe Pacea, inginerul Mircea Pungoci și Valeriu Nicolescu, primarul de atunci al Piteștiului. Doar doi mai sunt în viață: Ilarie Isac și Mircea Pungoci. 

Mircea Pungoci cofondator Simfonia Lalelelor. Foto: Denis Grigorescu

După ce a văzut grădinile superbe de la Versailles pe parcursul unui stagiu de perfecționare, lui Ilarie Isac i-a venit ideea de a crea o expoziţie horticolă permanentă în România. În primăvara lui 1977, după ce s-a mutat la Piteşti, ideea de a realizat o expoziţie florală a prins contur. Ideea numelui „Simfonia Lalelelor” i-a venit în timp ce participa la o conferinţă organizată la Sala Sporturilor din Piteşti.

Prima ediţie a fost organizată la Casa Sindicatelor din Piteşti şi la ea au participat zeci de expozanţi din toată România, câteva mii de vizitatori. 

„Simfonia Lalelor își are originile într-o perioadă mai gri a existenței noastre, acum aproape o jumătate de secol, când se punea accentul mai mult pe campanii de însămânțări, întreceri socialiste și mai puțin pe spirit. Și, venind la Pitești, având o bază în domeniu, după ce văzusem grădini și flori în Olanda și la Versailles, acumulasem o experiență. 

Simfonia Lalelelor de la Pitești. Foto: Denis Grigorescu

Ideea expoziției mi-a venit după ce am văzut o colecție de 58 de varietăți de lalele din centrul Piteștiului. În 1977, în Pitești erau numeroase lalele. Era cumva un ambient ce aștepta o aură. Și acea aură a devenit Simfonia Lalelelor, expoziția ce a devenit una de anvergură națională. O expoziție ce ar trebui prinsă în calendarul Ministerului Culturii”, a declarat pentru Libertatea Ilarie Isac, creatorul Simfoniei Lalelelor.  

Acesta deține din 2019 Certificatul de înregistrare a mărcii „Simfonia Lalelelor”, certificat ce este valabil până în septembrie 2029 și spune că peste trei ani intenționează să cedeze brevetul către Primăria Pitești, pentru că „această expoziție florală minunată trebuie să dăinuie și să rămână un giuvaier al Piteștiului și al României”. 

