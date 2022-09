Raquel a fost printre primele femei care au pozat în prestigioasa revistă pentru bărbați, Playboy, dar a devenit cu adevărat celebră în 1966, după ce a apărut în lenjerie intimă în filmul „One Million Years B.C.”.

Imaginile cu ea din film au făcut furori în întreaga lume și au transformat-o într-un adevărat sex-simbol, iar notorietatea ei a crescut de la o zi la alta. Drept urmare, revista Playboy a desemnat-o „cea mai dorită femeie a deceniului’, în 1970.

În 2017, ea a uimit cu apariția ei în filmul „How to Be a Latin Lover”, unde arată spectaculos și dovedea că a trecut cu brio testul timpului, îmbătrânind frumos. Întrebată atunci care sunt secretele ei de frumusețe, Raquel a răspuns fără să ezite că sunt destul de simple. Aceasta merge zilnic pe jos, își protejează tenul de razele soarelui, iar în timpul liber, când nu e nevoită să apară în lumina reflectoarelor, evită să se machieze.

Cu toate acestea, vârsta nu iartă pe nimeni, nici măcar pe Raquel, chiar dacă se vede că a făcut câteva intervenții estetice la nivelul feței.

Ea s-a retras din lumina reflectoarelor de aproximativ 3 ani, însă recent a fost surprinsă de paparazzi, trecând printr-o serie de stări emoționale diverse, în timpul unei vizite de trei ore la salonul de unghii J&J Beauty Lounge din Beverly Hills, favoritul locuitorilor din cartierul opulent.

În cele din urmă, după câteva expresii faciale care vorbesc de la sine despre durerile suferite, Raquel Welch a părut încântată de rezultate și chiar a râs cu manichiurista ei în momentele mai puțin grele.

Raquel a fost un fotomodel de succes și o actriță foarte apreciată. Ea a câștigat un Glob de Aur pentru rolul din „Cei trei muschetari” și a făcut furori în 2001, și în filmul „Legally Blonde’, unde a jucat rolul văduvei bogate, Windham-Vandermark, alături de Reese Witherspoon și Selma Blair, iar cel mai recent film în care a jucat e „How To Be A Latin Lover” și în serialul „Date My Dad” .

