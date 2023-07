În ultimii ani, Sandra a început să joace cartea discreției, preferând să-și țină viața personală departe de ochii curioșilor. Nici rolurile nu au mai fost atât de multe, semn că a vrut timp cu copiii ei, dar și cu iubitul.

În 2012, Sandra Bullock intra în Cartea Recordurilor ca fiind cel mai bine plătită actriță, cu 56 de milioane de dolari. Din punct de vedere al încasărilor, cele mai de succes pelicule ale sale au fost „The Proposal” și „The Blind Side”. Pentru acesta din urmă a primit un Oscar și un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță într-un rol principal, grație interpretării lui Leigh Anne Tuohy.

Sandra Bullock și-a petrecut copilăria în Europa

Deși s-a născut în Virginia, în 26 iulie 1964, Sandra s-a mutat cu părinții în Germania. Mama ei, Helga, a fost profesoară de canto și solistă lirică, iar tatăl ei, John, era antrenor. Primii 12 ani din viață i-a petrecut acolo și în alte locuri din Europa. Actrița vorbește fluent limba germană. Tot în copilărie a cântat într-un cor, a studiat baletul și a făcut canto.

După relocarea în SUA, a intrat cu totul în stilul de viață american. A fost majoretă și s-a logodit în timpul liceului cu un jucător de fotbal american. După absolvire s-a înscris la universitate, dar a renunțat în ultimul an pentru a deveni actriță.

A renunțat la facultate și s-a făcut actriță

S-a mutat în New York, unde s-a întreținut lucrând ca ospătăriță, iar în timpul liber lua lecții de teatru. În 1987 a obținut primul ei rol, în filmul „Hangmen”. După mai multe piese și producții independente, Sandra a pus mâna pe rolul principal în serialul „Working Girl”. A avut apoi șansa să joace cu actori cunoscuți precum Kiefer Sutherland, Jeff Bridges, Sylvester Stallone și Wesley Snipes. Marele succes l-a cunoscut în 1994, când a fost aleasă protagonistă în „Speed”, alături de Keanu Reeves. A urmat în ’95 rolul din „While You Were Sleeping”, iar aceste două pelicule i-au adus premii și recunoașterea internațională. S-a ales și cu o mulțime de admiratori care au plăcut-o nu numai pentru talent, dar și pentru frumusețea ei.

Alte roluri de mare succes din cariera Sandrei Bullock sunt cele din filmele „Miss Congeniality”; „Gravity”; „Bird Box”; „The Unforgivable”; „Ocean’s Eight”; „The Heat” sau „Extremely Loud & Incredibly Close”.

Viața amoroasă a Sandrei Bullock. A fost înșelată de soț cu un star de filme pentru adulți

Sandra Bullock a avut câteva relații cu bărbați celebri, printre care Matthew McConaughey și Ryan Gosling. De ambii s-a îndrăgostit pe platourile de filmare unde au lucrat împreună.

În 2005 s-a căsătorit prima și singura dată, cu Jesse James. A divorțat după cinci ani, pentru că acesta a înșelat-o de mai multe ori. În 2010, după ce actrița câștiga un premiu Oscar, afla că soțul o înșela cu o starletă de filme pentru adulți.

Din 2015, Sandra trăiește o poveste de dragoste cu fotograful Bryan Randall, pe care o ține departe de ochii curioșilor. Aceștia s-au cunoscut atunci când actrița l-a angajat pentru a face câteva fotografii de ziua de naștere a fiului ei. Recent, ea a mărturisit că Bryan este „dragostea vieții ei”. Cu toate acestea, nu se grăbește să se mai căsătorească, după experiența neplăcută trăită cu Jesse James.

În anul 2000 a supraviețuit unui accident aviatic

