Conceptul de „biohacking” a devenit extrem de popular în universul stării de bine și al strategiilor de longevitate. Deși termenul evocă adesea imaginea unor gadgeturi scumpe, dispozitive de monitorizare avansată, suplimente exotice sau experimente extreme, experții în medicină subliniază că cele mai eficiente metode de optimizare a sănătății sunt, de fapt, obiceiuri simple și la îndemâna oricui.

Ce trebuie să știi despre „biohacking”

Clinica Cleveland descrie biohackingul drept o serie de metode accesibile prin care oamenii încearcă să își optimizeze starea fizică, claritatea mentală și performanța generală. Așa cum explică dr. Melissa Young de la aceeași clinică, obiectivul principal al celor care practică aceste metode este obținerea unei variante mai bune a propriului organism, proces ce poate începe fără investiții financiare uriașe.

„Biohackingul este arta și știința maximizării sănătății, performanței și longevității umane prin «hackingul» biologiei noastre. În esență, este vorba despre efectuarea unor schimbări intenționate în stilul de viață, mediul înconjurător și/sau corpul nostru.”, explică dr. Young.

Iată cinci obiceiuri care te pot ajuta să-ți prelungești viața:

Fă mișcare în fiecare săptămână

Activitatea fizică constantă reprezintă unul dintre cele mai solide instrumente fundamentale pentru longevitate.

Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților să efectueze între 150 și 300 de minute de activitate aerobică moderată pe săptămână, alături de cel puțin două sesiuni de exerciții pentru consolidarea musculaturii.

Pentru persoanele în vârstă, menținerea forței musculare și a echilibrului devine crucială pentru prevenirea riscului de cădere și păstrarea autonomiei.

Astfel, o simplă plimbare zilnică în ritm alert combinată cu scurte sesiuni de gimnastică la domiciliu constituie primul pas practic către o viață sănătoasă mai lungă.

Alege dieta mediteraneeană

În privința nutriției, medicina modernă confirmă că nu este nevoie de alimente exotice pentru a proteja organismul de îmbătrânirea prematură.

Adoptarea principiilor dietei mediteraneene, bogată în legume, fructe, leguminoase, cereale integrale, nuci și ulei de măsline extravirgin, aduce o reducere substanțială a proceselor inflamatorii din corp.

Alimente antiinflamatoare esențiale pentru casă Imagine creată cu AI

Această strategie nutrițională este mult mai sustenabilă pe termen lung în comparație cu dietele drastice și restrictive.

Așa că poți adăuga mai multe legume, fructe și leguminoase la mesele principale.

Dormi suficiente ore

Somnul de calitate este un alt pilon esențial al stării de bine, considerat de specialiști un instrument indispensabil de regenerare.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) din Statele Unite recomandă cel puțin 7 ore de somn neîntrerupt pe noapte pentru adulți, respectiv între 7 și 8 ore pentru persoanele de peste 65 de ani.

Reguli pentru un somn odihnitor Imagine creată cu AI

Asociația Americană a Inimii evidențiază că un somn odihnitor este vital pentru menținerea sănătății cardiovasculare și a funcțiilor cerebrale, un prim pas eficient fiind menținerea unui orar fix de culcare și reducerea expunerii la ecrane înainte de somn.

Astfel, un alt „hack” simplu este igiena somnului.

Hidratează-te corespunzător

Hidratarea regulată susține la rândul ei toate funcțiile metabolice ale organismului.

În locul unor reguli rigide sau al unor formule complicate, atenția acordată senzației de sete și un consum constant de apă pe parcursul întregii zile reprezintă soluția optimă pentru prevenirea oboselii și susținerea digestiei.

Până te obișnuiești, poți ține o sticlă de apă la îndemână din care să bei în mod regulat.

Rezervă câteva minute pentru mindfulness

La toate aceste obiceiuri se adaugă gestionarea eficientă a stresului zilnic.

Cercetările sintetizate de Centrul Național pentru Sănătate Complementară și Integrativă (NCCIH) arată că practicarea regulată a tehnicilor de mindfulness poate reduce simptomele de anxietate și depresie.

Doar cinci minute pe zi de respirat încet, fără dispozitive digitale în preajmă și ancorarea în prezent pot transforma complet modul în care organismul răspunde la factorii de stres.

Pentru început, poți pune deoparte telefonul sau alte dispozitive pentru 5 minute, apoi începi să respiri lent și să te concentrezi pe senzațiile din prezent. Și o ieșire în natură, observarea frunzelor, a cerului ajută la detensionare.

„Comportamentele în sine nu sunt noi. Dar devin «trucuri» atunci când apelezi intenționat la ele pentru a-ți optimiza corpul și sănătatea.”, a adăugat dr. Melissa Young de la clinica Cleveland.