Longevitatea nu are un singur secret, însă alimentația oamenilor din așa-numitele Zone Albastre oferă câteva indicii interesante. Fasolea, lintea, ovăzul, nucile și legumele apar frecvent în tiparele alimentare ale populațiilor cu o speranță de viață ridicată și pot fi cumpărate și în România, fără costuri foarte mari.

Ce mănâncă oamenii din Zonele Albastre

Oamenii care ajung la 100 de ani sunt studiați de cercetători pentru a înțelege mai bine mecanismele îmbătrânirii. În Zonele Albastre - Okinawa, Sardinia, Ikaria, Nicoya și Loma Linda - alimentația tradițională are un element comun: multe produse vegetale, leguminoase, cereale integrale, fructe, legume și nuci.

Organizația Blue Zones, care a analizat peste 150 de anchete alimentare, descrie o alimentație predominant vegetală.

„Oamenii din zonele albastre mănâncă o varietate impresionantă de legume de grădină atunci când sunt în sezon, apoi conservă sau usucă surplusul pentru a se bucura de ele în extrasezon. Cele mai bune alimente pentru longevitate sunt legumele cu frunze verzi, cum ar fi spanacul, varza kale, sfecla roșie și frunzele de napi și varza creață. Combinate cu fructe și legume de sezon, cerealele integrale și fasolea domină mesele din zonele albastre pe tot parcursul anului.”, spun experții Blue Zones.

Carnea se consumă cu moderație în aceste zone, unde dieta este bazată 95% pe plante și doar 5% pe produse de origine animală.

Organizația Blue Zones a alcătuit și o listă cu alimente care susțin longevitatea.

Cele cinci alimente ieftine pentru longevitate, care pot fi cumpărate din România

1. Fasolea - alimentul nelipsit din dieta longevității

Fasolea apare în alimentația tradițională din toate cele cinci Zone Albastre. În Nicoya, oraș din Costa Rica, se consumă fasole neagră, în zona mediteraneană sunt întâlnite fasolea albă și alte leguminoase, iar în Okinawa soia are un rol important.

Și în România fasolea rămâne una dintre cele mai ieftine surse de proteine și fibre. Un kilogram de fasole albă poate fi cumpărat din anumite supermarketuri cu mai puțin de 10 lei.

Fasolea albă este ușor de găsit în țara noastră, este accesibilă ca preț ți poate fi folosită în numeroase preparate

2. Lintea și năutul

Lintea și năutul completează lista leguminoaselor. Pot fi folosite în supe, tocănițe, salate sau hummus și oferă proteine și fibre.

Lintea și năutul pot înlocui parțial carnea în anumite mese.

Un kilogram de linte roșie sau verde costă de la 11 lei în sus, prețul este asemănător și pentru lintea verde.

Năutul uscat costă în jur de 13 lei kilogramul, iar o conservă de năut poate fi cumpărată cu 4-5 lei de la supermarket.

3. Ovăzul și cerealele integrale

Ovăzul este inclus în lista alimentelor asociate cu dieta din Zonele Albastre, alături de orz și pâine din cereale integrale.

Este și una dintre cele mai ieftine variante pentru micul dejun.

Fulgii de ovăz pot fi cumpărați și cu 3-4 lei din supermarket.

4. Nucile - un „superaliment” al longevității

Nucile pot fi considerate, în limbajul popular, un superaliment, însă nu există un produs-minune care să garanteze o viață lungă.

Blue Zones recomandă nucile ca parte a alimentației tradiționale din regiunile studiate. Nucile oferă grăsimi nesaturate, proteine și alți nutrienți.

În România, prețul este ceva mai mare decât în cazul celorlalte, însă nucile nu trebuie consumate în cantități mari pentru că sunt dense caloric. Ele oferă grăsimi nesaturate și alți nutrienți importanți.

Nucile în coajă costă între 12 și 20 de lei kilogramul în magazine/ supermarketuri (în funcție de stoc și proveniență).

Miezul de nucă curățat costă în supermarketuri între 45 și 65 de lei kilogramul, adică între 10 și 25 de lei un pachet.

5. Legumele

Legumele și verdețurile sunt o altă constantă a alimentației din Zonele Albastre. Morcovii, sfecla, varza, ceapa, usturoiul și verdețurile pot intra ușor într-o alimentație bazată pe produse cât mai puțin procesate.

Cele mai recomandate sunt legumele cu frunze verzi.

În România un kilogram de varză costă în jur de 3 lei, morcovii, sfecla roșie și ceapa sunt în jur de 4 lei/kg, iar o legătură de verdețuri costă 2,50 lei.

Pentru spanac, românii plătesc în medie 12 lei pe kilogram.

Dieta mediteraneană și alimentele antiinflamatoare

Modelul alimentar din Ikaria, insulă din Grecia, și Sardinia, insulă din Italia, are multe elemente comune cu dieta mediteraneană: legume, fructe, fasole, cereale integrale, nuci, semințe și ulei de măsline.

Blue Zones descrie dieta mediteraneană ca fiind compatibilă cu principiile alimentare observate în aceste regiuni.

În acest context sunt promovate frecvent și așa-numitele alimente antiinflamatoare, însă termenul trebuie folosit cu prudență. Nu există un aliment care să „oprească” inflamația sau îmbătrânirea.

O viață lungă nu poate fi explicată doar prin ce se află în farfurie. Activitatea fizică are un rol important în îmbătrânirea sănătoasă.

Institutul Național pentru Îmbătrânire din SUA (NIA) recomandă adulților în vârstă o combinație de activități aerobice, exerciții pentru echilibru și antrenamente de forță la vârsta a treia.

De aici vine și ideea de longevitate prin mișcare: mersul pe jos, grădinăritul și alte activități cotidiene pot contribui la menținerea mobilității. Nu este obligatoriu ca mișcarea să însemne antrenamente complicate sau echipamente costisitoare.

La fel de importante sunt sănătatea mentală, relațiile sociale, gestionarea stresului și somnul. Igiena somnului poate însemna un program regulat, evitarea cafelei și a meselor abundente seara și limitarea ecranelor înainte de culcare. NIA indică pentru adulți aproximativ 7-9 ore de somn pe noapte.

Hidratarea este și ea importantă, mai ales la vârsta înaintată. NIA recomandă consumul suficient de apă pe parcursul zilei.