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Fructul pe care un cercetător în longevitate îl mănâncă în fiecare zi: ajută la reducerea riscului de boli cronice și demență

Ioana Ion
Ioana Ion
Jurnalist
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Fructe proaspete, fructe de pădure și legume la taraba unei piețe agricole
Fructele perfecte pentru o viață mai lungă Imagine cu caracter ilustrativ Sursa foto: GettyImages
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Dieta zilnică joacă un rol fundamental în menținerea sănătății pe termen lung și în prelungirea perioadei din viață petrecute fără afecțiuni grave. În condițiile în care numărul persoanelor diagnosticate cu boli cronice, precum diabetul, hipertensiunea sau cancerul, este în continuă creștere la nivel global, experții în nutriție și longevitate pun accentul pe alimentele pe bază de plante și pe reducerea produselor ultraprocesate.

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Superalimentul esențial pentru o viață lungă

Emily Johnston, cercetător și profesor asistent la Școala de Medicină NYU Langone din New York, specializată în nutriție și longevitate, subliniază că fructele și legumele proaspete reprezintă un element peste care nu se poate trece dacă ne dorim o bătrânețe activă. Dintre toate opțiunile disponibile, o categorie anume de fructe se clasează detașat pe primul loc datorită densității lor de nutrienți, conform Today.

Potrivit cercetătoarei, fructele de pădure reprezintă cea mai bună alegere alimentară pentru prevenirea deprinderilor nesănătoase și susținerea organismului la vârste înaintate. Fie că vorbim despre afine, zmeură, căpșuni sau mure, adăugarea lor în meniul zilnic aduce beneficii majore pentru întregul organism.

Afinele sunt adesea evidențiate pentru concentrația lor uriașă de antioxidanți, însă toate fructele de pădure împărtășesc un profil nutrițional de excepție.

Ele conțin o cantitate ridicată de fibre alimentare, vitamine esențiale precum vitamina C și vitamina K, dar și minerale fundamentale precum potasiul și magneziul.

Fibrele din fructele de pădure susțin digestia, ajută la menținerea unei flore intestinale sănătoase, stabilizează nivelul glicemiei din sânge și contribuie la reducerea colesterolului, diminuând astfel riscul de apariție a bolilor cardiovasculare și a cancerului de colon.

„Întotdeauna acord prioritate fructelor de pădure, în fiecare zi”, spune Emily.

De altfel și Natalie Groeger, o femeie din Statele Unite care urmează să împlinească vârsta de 101 ani, mănâncă în fiecare zi afine.

Scut împotriva inflamației și protecție pentru creier

Ceea ce face ca fructele de pădure să fie ideale pentru longevitate este conținutul lor bogat în fitochimicale, în special flavonoide. Acești compuși naturali au proprietăți antiinflamatorii puternice, protejând vasele de sânge și celulele nervoase împotriva stresului oxidativ.

Studiile medicale spun că un consum regulat de fructe de pădure început încă din prima parte a vieții adulte ajută la menținerea funcțiilor cognitive și reduce semnificativ riscul de a dezvolta demență sau boala Alzheimer la vârste înaintate.

În plus, dulceața lor naturală le transformă într-o alternativă excelentă la zaharurile adăugate și deserturile procesate, care alimentează inflamația din corp.

Cum pot fi integrate ușor în alimentația de zi cu zi

Specialiștii recomandă consumul unei varietăți de fructe de pădure pentru a beneficia de întreaga gamă de fitochimicale.

Experții sugerează o țintă de cel puțin cinci porții de fructe și legume pe zi, alături de proteine slabe, cereale integrale și grăsimi sănătoase.

Fructele de pădure pot fi adăugate simplu la micul dejun peste iaurt natural sau fulgi de ovăz, introduse în smoothie-uri, presărate în salate proaspete sau consumate ca o gustare simplă între mese ori ca desert.

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Tags: Dietă alimentatie sanatoasa alimente Fructe și legume
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