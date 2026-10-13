Adevărul despre suplimentele pentru longevitate. Medicii geriatri spun ce obiceiuri simple prelungesc cu adevărat viața

Piața suplimentelor nutritive promite tot mai agresiv soluții miraculoase pentru încetinirea procesului de îmbătrânire. De la pudre, infuzii și compuși anti-aging până la combinații zilnice de zeci de capsule, promisiunea unei vieți mai lungi este extrem de atractivă. Cu toate acestea, comunitatea medicală recomandă o abordare mult mai rezervată și bazată pe dovezi științifice solide, potrivit publicației Prevention.

Cele patru obiceiuri zilnice care încetinesc îmbătrânirea biologică

Dr. Thomas Blackwell, profesor de medicină internă generală și geriatrie la Filiala Medicală a Universității din Texas (UTMB), subliniază că la ora actuală nu există nicio „pastilă magică” care să ne ofere tinerețe fără bătrânețe.

„Nu există niciun compus, la ființele umane, care să fi demonstrat că prelungește viața”, a subliniat Dr. Thomas Blackwell.

Medicii arată că longevitatea este strâns legată de prelungirea duratei de viață sănătoasă, adică numărul de ani petrecuți fără boli cronice grave, cum ar fi afecțiunile cardiovasculare sau cancerul, care reprezintă principalele cauze de deces prematur la nivel global.

De aceea, este important să ținem cont de analizele preventive pe care ar trebui să le facem după 40, 50 sau 60 de ani.

Dr. Jennifer Timmons, specialist în longevitate din California, spune că suplimentele alimentare reprezintă doar „cireașa de pe tort”. Temelia unei vieți lungi și fără boli este reprezentată de stilul de viață, rezumat prin acronimul M.E.D.S. Acronimul vine de la Mișcare, Sănătate Emoțională, Dietă și Somn.

„Suplimentele sunt doar un instrument dintre multe altele și nu vor fi suficient de eficiente pentru a compensa un stil de viață nesănătos. Nu poți compensa prin suplimente o alimentație nesănătoasă sau lipsa unui somn de bună calitate.”, spune dr. Timmons.

Mișcarea reprezintă singura intervenție despre care s-a dovedit clar că încetinește îmbătrânirea la nivel celular. Ghidurile medicale recomandă minimum 150 de minute de activitate moderată sau 75 de minute de exerciții intense pe săptămână, la care se adaugă cel puțin două zile de antrenament de rezistență pentru menținerea masei musculare.

„Exercițiile fizice sunt singurul lucru, în acest moment, despre care s-a dovedit că încetinește îmbătrânirea biologică. Masa musculară este un organ al longevității.”, spune dr. Blackwell.

Sănătatea emoțională și conexiunile sociale joacă un rol la fel de important. Un studiu derulat de Universitatea Harvard pe o perioadă de 85 de ani a arătat că persoanele care mențin relații apropiate cu familia și prietenii trăiesc mai mult și au o stare de sănătate semnificativ mai bună la bătrânețe.

Dieta echilibrată, bazată pe alimente integrale neprocesate, precum dieta mediteraneană, alături de un somn odihnitor de 7-8 ore pe noapte, permit organismului să își repare țesuturile afectate și să elimine deșeurile metabolice, reducând uzura organelor interne.

Ce suplimente nutritive au dovezi științifice reale

Abia după ce respectăm regulile legate de mișcare, dietă, relații sociale și somn, anumite suplimente pot fi utilizate pentru optimizarea organismului.

Alegerea acestor suplimente trebuie realizată pentru fiecare în parte, cu ajutorul medicilor, în funcție de analizele de sânge și de profilul genetic.

Acizii grași Omega-3 (cu un aport recomandat de 1.000 mg de EPA și DHA) sunt esențiali pentru protecția sistemului cardiovascular, sănătatea creierului și reducerea inflamației din corp. O cutie de Omega-3 costă în farmaciile din România între 40 și 140 de lei, în funcție de numărul de capsule din cutie și de brand.

Vitamina D3, administrată adesea în combinație cu vitamina K2, sprijină sistemul imunitar, densitatea osoasă și echilibrul hormonal, în condițiile în care un procent masiv din populație prezintă deficit din cauza expunerii reduse la soare. Suplimentele de vitamina D3 cu vitamina K2 costă între 30 și 100 de lei, în funcție de cantitate și brand.

Magneziul contribuie la îmbunătățirea calității somnului, reducerea stărilor de anxietate și relaxarea musculară, fiind disponibil în diverse formule adaptate nevoilor fiecărui pacient. Există mai multe tipuri de suplimente alimentare cu magneziu, iar prețurile pornesc de la 30 de lei, în farmaciile din România.

Creatina monohidrat, utilizată în doze zilnice de 3-5 grame (sau până la 10 grame pentru funcția cognitivă), sprijină menținerea masei musculare la vârste înaintate, în special când este asociată cu exercițiile fizice. Pudra simplă fără aromă oferă cel mai bun raport preț/calitate. O pungă de 500 g costă circa 60 - 80 lei și asigură doza zilnică de întreținere (5 g/zi) pentru mai mult de 3 luni.

Suplimente alimentare care nu și-au dovedit eficiența

În schimb, alți compuși extrem de populari pe rețelele sociale nu au confirmat așteptările în studiile clinice de anvergură. Resveratrolul, un antioxidant intens mediatizat în ultimul deceniu, nu a demonstrat efecte clare de prelungire a vieții la om.

În cazul nicotinamidei adenine dinucleotide (NAD) sau precursoriilor acesteia, deși există date solide că nivelul NAD scade odată cu vârsta și că suplimentarea susține funcția mitocondrială, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a dovedi că administrarea sa prelungește eficient viața oamenilor.

„Piața suplimentelor este o industrie de miliarde de dolari. Toată lumea susține cât de grozav este produsul său și vrea să facă bani.”, spune Dr. Blackwell.

Specialiștii le recomandă consumatorilor să fie extrem de atenți la reclamele agresive din mediul online.

Orice produs care promite vindecarea tuturor bolilor sau o viață de peste 100 de ani reprezintă o strategie de marketing nefondată.