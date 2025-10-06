Noul ministru al turismului și sportului din Thailanda, Atthakorn Sirilatthayakorn, a anunțat planuri de a implementa o taxă pentru turiștii străini care vizitează țara.

Taxa de 300 de bahti (aproximativ 7,7 euro) ar urma să fie aplicată vizitatorilor care sosesc cu avionul, în timp ce cei care intră pe cale terestră sau maritimă vor plăti 150 de bahti (3,85 de euro).

Această idee nu este nouă. A fost discutată pentru prima dată în 2020 și aprobată de cabinet în februarie 2023, dar apoi amânată din cauza temerilor legate de reacțiile negative și opoziția industriei turismului.

Ministerul speră că această taxă va genera venituri suplimentare pentru îmbunătățirea infrastructurii turistice, inclusiv toalete publice, drumuri, servicii de securitate și măsuri de protecție în zonele turistice populare. De asemenea, ar putea fi folosită pentru a promova regiuni mai puțin vizitate.

O parte din taxă ar putea fi alocată unei asigurări care să acopere până la 1,5 milioane de bahti (aproximativ 39.500 de euro) în caz de deces al unui turist și până la 500.000 de bahti pentru vătămări corporale.

Taxa ar urma să fie colectată prin intermediul „Thailand Digital Arrival Card", introdusă pe 1 martie anul acesta. Aceasta poate fi accesată prin aplicație, website sau împreună cu biletul de avion.

Copiii sub doi ani, diplomații și pasagerii în tranzit ar fi scutiți de această taxă. Se discută, de asemenea, despre posibile excepții pentru străinii cu vize pe termen lung.

Criticii se tem că această taxă ar putea descuraja turiștii, în special călătorii cu buget redus sau cei care vin pentru sejururi scurte. Experții avertizează, de asemenea, că și costurile administrative ridicate ar putea absorbi veniturile generate de taxă.

Un pas crucial mai trebuie făcut: publicarea în „Royal Thai Government Gazette”. Fără această înregistrare oficială, taxa nu poate fi implementată.



