Vacanța de iarnă se reinventează: românii caută experiențe spectaculoase, dincolo de clasicele târguri de Crăciun

Românii își planifică tot mai devreme vacanțele de iarnă și aleg călătorii care combină mai multe destinații, de la experiențe în regiunea arctică până la sejururi exotice în Asia și pe insulele din Oceanul Indian. Potrivit datelor celui mai recent studiu, circuitele reprezintă aproximativ 70% din preferințe, iar rezervările sunt făcute, în general, cu două până la șase luni înainte de plecare.

Vacanța de iarnă nu mai înseamnă doar târguri de Crăciun, stațiuni montane sau escapade în marile orașe europene.

Tot mai mulți turiști români caută experiențe diferite, fie că își doresc să vadă aurora boreală, să petreacă sărbătorile la temperaturi de vară sau să descopere mai multe locuri în cadrul aceleiași călătorii.

Datele unui studiu realizat pentru sezonul de iarnă indică o diversificare a preferințelor, cu accent pe circuite și pachete care combină experiențe culturale, explorare și relaxare.

Durata medie a unei vacanțe este de șapte până la zece nopți, iar planificarea anticipată devine o practică tot mai răspândită.

Laponia, tot mai căutată de turiștii din România

„Țara lui Moș Crăciun” se numără printre destinațiile cu cea mai mare creștere a interesului pentru sezonul rece. Potrivit datelor, cererea pentru călătoriile în regiunea arctică este de 2,5 ori mai mare decât în sezonul precedent, iar primele curse charter, programate la finalul lunii noiembrie, sunt deja rezervate integral.

Oferta se adresează însă unui public mai larg decât familiile cu copii, atrase în mod tradițional de întâlnirea cu Moș Crăciun. Companiile de turism de la noi au făcut programe speciale pentru această iarnă.

Iar diversificarea acestora reflectă interesul cuplurilor, al pasionaților de sporturi de iarnă și al turiștilor care vor să observe aurora boreală, dincolo de experiențele clasice asociate sărbătorilor de iarnă.

Cât de costă să mergi în Laponia să-l întâlnești pe Moș Crăciun. Foto: freepick.com

Thailanda și destinațiile exotice, alternative la iarna europeană

La polul opus vacanțelor în zăpadă se află destinațiile calde din Asia, Orientul Îndepărtat, Africa și Oceanul Indian.

Acestea atrag turiștii care preferă plaja și temperaturile ridicate, dar și pe cei care vor să îmbine relaxarea cu explorarea unor culturi diferite.

Thailanda este una dintre destinațiile promovate pentru iarna de urmează. Există inclusiv zboruri charter directe pe ruta București - Phuket, disponibile din decembrie 2026 până în mai 2027.

Vacanțele aici pot fi combinate cu sejururi sau circuite în Bangkok, Krabi, Khao Lak ori insulele Phi Phi.

Vedere aeriană a plajei Kamala lângă Patong pe insula Phuket, Thailanda

Tendința nu se limitează însă la vacanțele într-o singură destinație. Tot mai multe programe propun combinații între orașe și regiuni de litoral sau între mai multe zone ale aceleiași țări.

În Malaezia, turiștii pot combina Kuala Lumpur cu insulele Langkawi sau Perhentian. În Vietnam, variantele includ Saigon și Phan Thiet ori Saigon și Phu Quoc.

„Alte propuneri sunt vacanțele de nouă nopți care reunesc Dubai și Maldive, sejururile în Seychelles, cu opriri în Praslin și Mahé, sau itinerariile din Filipine, care includ Manila, El Nido și Coron. Acestea din urmă sunt recomandate inclusiv cuplurilor și celor care își planifică luna de miere”, spun specialiștii în turism.

Circuite pe mai multe continente și croaziere în sezonul rece

Portofoliul pentru iarnă include și circuite în destinații precum Panama, Vietnam, Africa de Sud, Brazilia, Noua Zeelandă,

Kenya vedere panoramica

Zanzibar, Columbia, India, Mongolia, Bali, Japonia, Madagascar și Algeria.

„Diversitatea itinerariilor indică o orientare către vacanțe în care vizitarea unei țări este completată de experiențe culturale, gastronomice și de explorare. Pentru turiștii care preferă destinații mai apropiate, oferta cuprinde circuite în Istanbul, Egipt, Cappadocia, Tunisia, Maroc, Iordania și Serbia”, spun reprezentanții companiei Christian Tour.

Croazierele completează oferta sezonului, atât prin programe individuale, cât și prin plecări de grup. Printre itinerariile incluse în portofoliu se numără cele din Insulele Canare, Alaska, China și Japonia.

„Vedem o schimbare în felul în care românii își gândesc vacanța de iarnă. Unii caută zăpadă, alții vor temperaturi de vară, iar pentru tot mai mulți contează posibilitatea de a vedea mai multe locuri într-o singură călătorie”, mai transmit reprezentanții operatorului de turism.

Târgurile de Crăciun rămân în preferințele românilor

În ciuda interesului pentru destinațiile exotice și itinerariile complexe, vacanțele europene tradiționale continuă să aibă un rol important în sezonul de iarnă.

Târgurile de Crăciun și circuitele culturale din Austria, Cehia, Ungaria și Germania rămân printre opțiunile turiștilor care asociază această perioadă cu atmosfera sărbătorilor și cu escapadele în orașele europene.

Târg de Crăciun Craiova

Iar o parte din Târgurile de Crăciun din această iarnă au fost deja anunțate de către organizatori.