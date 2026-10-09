Târgurile de Crăciun și-au anunțat datele pentru iarna 2026. Orașele care fură startul în noiembrie și unde se închid primele

Marile administrații locale din România au definitivat deja calendarul oficial pentru evenimentele dedicate sărbătorilor de iarnă din acest an. Pentru românii care își planifică din timp vacanțele de iarnă sau mini-vacanțele de weekend, Târgurile de Crăciun reprezintă unul dintre principalele puncte de atracție din noiembrie și decembrie.

De la decorurile spectaculoase din Transilvania și Oltenia până la târgurile din Capitală, organizatorii promit experiențe tematice variate, iar primele orașe își vor deschide porțile festive încă de la jumătatea lunii noiembrie.

Craiova și Sibiu fură startul sărbătorilor de iarnă

Primele orașe care vor îmbrăca haine festive sunt Craiova și Sibiul. Ambele municipalități au anunțat că Târgurile de Crăciun se vor deschide oficial pe 14 respectiv 13 noiembrie 2026 și își vor întâmpina vizitatorii până pe 3 ianuarie 2027. Craiova, recunoscută în ultimii ani pentru conceptele sale tematice extravagante și numărul uriaș de beculețe, și Sibiul, pionierul acestui concept în România cu tradiție în Piața Mare, vor da astfel startul sezonului de iarnă.

La scurt timp urmează Cluj-Napoca, unde Târgul de Crăciun din Piața Unirii se va deschide pe 21 noiembrie 2026 și va fi deschis până pe 1 ianuarie 2027.

Când se aprind luminițele în Brașov, Oradea și București

Sfârșitul lunii noiembrie aduce deschiderea târgurilor în alte trei mari centre urbane. În Brașov, atmosfera de sărbătoare din Piața Sfatului va începe pe 27 noiembrie 2026 și va continua până pe 3 ianuarie 2027.

La o zi mai târziu, pe 28 noiembrie se va deschide și Târgul de Crăciun din Oradea, însă acesta își va închide porțile mai devreme, pe 26 decembrie 2026.

Capitala se alătură festivităților spre finalul lunii. Târgul de Crăciun din București se va deschide pe 29 noiembrie 2026 și va rămâne deschis până pe 28 decembrie 2026, numărându-se printre primele din țară care își încheie activitatea imediat după zilele de Crăciun.

Alba Iulia și Sighișoara completează harta festivă din decembrie

Pentru cei care preferă destinațiile încărcate de istorie, Alba Iulia își va deschide târgul tematic pe 5 decembrie 2026, activitățile fiind programate până pe 31 decembrie 2026.

Ultimul oraș mare care intră în atmosfera de sărbătoare este Sighișoara. În cetatea medievală, Târgul de Crăciun se va deschide pe 14 decembrie 2026 și va rămâne accesibil turiștilor până pe 3 ianuarie 2027.