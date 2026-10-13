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Aproximativ 60% din pachetele de Revelion sunt deja rezervate, potrivit datelor agențiilor de turism, iar interesul pentru vacanțele de sărbători este în creștere comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, în special pentru destinațiile exotice și programele care presupun o organizare complexă.
Pentru sezonul de iarnă, cinci destinații deservite de chartere sunt în topul românilor: Laponia, Phuket, Maldive, Zanzibar și Kenya. Oferta acoperă atât vacanțele dedicate familiilor care își doresc să petreacă sărbătorile în nordul Europei, cât și la sejururi tropicale și experiențe de explorare în Asia și Africa.
„Revelionul începe să se vândă cu mult înainte să vină iarna. Faptul că aproximativ 60% dintre pachete sunt deja rezervate arată cât de importantă a devenit această vacanță pentru turiștii români. Vedem și o diversificare a așteptărilor: de la familiile care vor să ajungă în ținutul lui Moș Crăciun, până la turiștii care aleg să întâmpine noul an pe o plajă exotică sau într-un safari”, a spus Ana Maria Gherasim, Head of Sales la Eturia.
Laponia se numără printre destinațiile promovate pentru sezonul de iarnă, printr-un program dedicat în special familiilor cu copii. Turiștii au ocazia să descopere universul lui Moș Crăciun chiar în Laponia, prin întâlniri cu Moșul și elfii săi, plimbări cu sănii trase de câini husky și activități în mijlocul peisajelor arctice. Pachetele pentru Laponia pornesc de la 1.690 de euro de persoană, pentru un sejur de cinci zile și patru nopți, cu zbor, cazare și experiențe incluse în program.
Pentru turiștii care preferă să petreacă sărbătorile de iarnă într-o destinație cu temperaturi ridicate, preferate rămân Phuket, Maldive, Zanzibar și Kenya.
Thailanda rămâne una dintre destinațiile importante, Phuket oferind acces la plaje, gastronomie și experiențe culturale. Maldive se adresează în special turiștilor interesați de relaxare și servicii personalizate, în timp ce Zanzibar atrage prin plajele tropicale și posibilitatea de a descoperi cultura locală. Kenya completează oferta pentru călătorii interesați de natură, safari și experiențe africane.
Pentru perioada sărbătorilor, tarifele pornesc de la 2.390 de euro de persoană pentru Maldive și 2.590 de euro pentru Zanzibar. În Kenya, pachetele cu plecare de Crăciun sunt disponibile de la 1.950 de euro de persoană, în timp ce pentru Thailanda, plecările din 1 ianuarie au prețuri de pornire de 2.090 de euro de persoană.
Maldive și Thailanda s-au numărat printre destinațiile cu cele mai mari vânzări în primele șase luni din 2026, alături de China, Australia și Republica Dominicană. Destinațiile africane, inclusiv Kenya, au atras la rândul lor solicitări pentru vacanțe axate pe explorare și experiențe în natură.
Și pentru români, în special pentru cei din zona Ardealului, cele mai căutate oferte pentru sărbătorile de iarnă sunt cele pentru destinații exotice
„Pe primul loc aș pune Republica Dominicană, unde tarifele pornesc de la 2.200 euro/persoană cu all inclusive, apoi este Vietnamul, mai exact Phu Quoc, unde tarifele pornesc de la 2.000 euro/persoană cu mic dejun inclus. Dar și pentru cei care nu doresc să plece chiar de Revelion, avem varianta cu zbor în data de 01.01.2027 în Thailanda, zona Bangkok, unde tarifele sunt puțin mai mici, de la 1.800 euro/persoană. Bineînțeles că la mare căutare sunt și Maldive și Zanzibar, dar și circuitele cu grupuri organizate în capitalele europene. Cât despre România, cele mai multe cereri sunt pentru zona Maramureș.”, a declarat pentru Libertatea Adriana Mitu, specialist in turism, de la Paralela45 Sibiu.