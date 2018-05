Libertatea: La cât ajunge investiția într-un concert precum cel de la Arenele Romane, din 2 iunie? Se acoperă din vânzarea biletelor sau consideri că e o investiție în imagine, până la urmă?

Smiley: Concertul meu anual de la Arenele Romane nu este un business, este felul în care eu le mulțumesc celor care sunt “oamenii mei”. Poate de asta și intru în conflict cu fratele meu, care conduce HaHaHa Production pe partea de business. Eu mă gândesc mereu cum să fac să fie un spectacol, să interacționez cu publicul meu într-un fel în care nu o pot face cu alte ocazii, să arăt că și în România se pot face show-uri așa cum vedem în străinătate, deși nu prea avem locuri în care să le facem. Încep să investesc timpul și energia mea în partea de concept și creație cam de prin ianuarie și, la presiunea lui Filip, ajungem ca la un moment dat să facem și un buget… Voi fi foarte sincer, niciodată până acum nu am câștigat bani din acest eveniment. Nici nu e scopul meu principal să fac asta. Dacă se va întâmpla într-un an, voi fi fericit. Până atunci, eu mă concentrez să fac un show unic, diferit de la un an la altul, să folosesc tot ce pot eu să fac împreună cu bandul meu și cu echipa care îmi este alături, ca să creăm o seară magică pentru cei care cumpără bilet la acest concert. Îmi doresc să ajung cu acest spectacol și în alte orașe și am și început să lucrez serios la acest plan. Sper să reușesc să fac un turneu la toamnă. Le mulțumesc tuturor celor care contribuie la visul meu!

Ce înseamnă, în cifre, un concert mare de-al tău? Câți oameni ai în echipă, câte tone de echipamente, câte ore de pregătiri, repetiții și teste?

Sunt peste 100 de oameni angrenați în pregătirea show-ului. E greu de cuantificat în tone echipamentul, mai ales că în fiecare an avem un alt concept, cu set-up nou, cu recuzita specifică. Eu încep pregătirile cu șase luni înaintea concertului, ultima luna fiind cea mai condensată, cu repetiții zilnice cu bandul și cu momentele de coregrafie, dansatori, toate piesele din playlist care sunt gândite individual.

Smiley nu câștigă nimic din concertul de la Arenele Romane, dar nu-i pasă! “Muzica mea este ceea ce mă face cel mai fericit”

Câte ore repeți zilnic și când ai început să repeți pentru concert?

Sunt zile în care reușesc să fac asta toată ziua, dar și zile în care aloc câteva ore și pentru studio sau pentru alte proiecte. Efortul este uriaș în fiecare an, pentru că încerc să nu neglijez nici celelalte lucruri pe care le am de făcut în afara repetițiilor. Nu am calculat niciodată în ore, nici nu mi-am propus… Până la urmă, muzica mea este ceea ce mă face cel mai fericit și atunci, timpul aproape că nu mai contează.

Presupunem că nu ai problema ținutelor, cum au cântărețele când vine un concert mare. Totuși, acorzi o atenți specială felului în care te îmbraci când urci pe scenă?

Țin foarte mult la felul în care sunt îmbrăcat la concert. Mă ajută de fiecare dată Irina Voinea, care îmi este alături de ani buni și care se ocupă de toate aparițiile mele. Pentru concert, ea este cea care se ocupă de conceptul de look și apoi îl discutăm. Irina este designer vestimentar, cele mai multe dintre ținute sunt concepute și executate în atelierul ei. Și încălțămintea este aleasă tot de ea, prefer întotdeauna tenișii comozi, dar cool.

Care au fost cele mai mari piedici sau provocări pe care a trebuit să le depășești în organizarea unui concert mare?

Nu știu dacă au fost piedici majore. Mie, în general, îmi place să fac lucrurile în felul meu, să îndrăznesc poate mai mult decât ți-ai putea imagina la prima mână. Uite, pe 2 iunie, scena va arată altfel decât e obișnuit publicul, cu ecrane uriașe, pentru că mi-am dorit că publicul să se simtă parte din confesiunea mea și să trăiască sentimentul că sunt în mijlocul lui, nu doar în față lui, pe scenă. Recunosc că îmi doresc să existe spații destinate concertelor, care să nu impună niciun fel de restricții în conceptul de show.

Ți-ai invitat colegii de emisiuni la concert? Sau poate chiar pe scenă, să cânte cu tine?

În general, colegii de la emisiuni și nu numai sunt prezenți la concertul de la Arenele Romane. Pavel este nelipsit, Andreea Esca a venit și anul trecut.

De ce ți-e cel mai teamă că s-ar putea întâmpla în timpul unui concert?

Eu nu am neapărat frici, pentru că îmi place să văd mereu partea bună din orice și cred că asta m-a ghidat toată viața. Sigur că îmi doresc să meargă totul șnur, fiindcă este o zi foarte importantă pentru mine și vreau că publicul să se simtă bine, să cânte, să plângă, să sară în sus, să danseze. Am emoții de fiecare dată, dar mă gândesc că totul se va întâmpla așa cum am visat…

