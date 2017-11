Deea Maxer a asistat șocată la ultimul discurs al Stelei Popescu, susținut în cadrul evenimentului „Gala Femeii de Succes 2017”. Artista a postat pe contul de socializare un mesaj trist și povestește ce s-a întâmplat de fapt în acea seară.

Stela Popescu a murit la vârsta de 81 de ani. Actrița a fost găsită prăbușită în holul casei de către fiica sa. Stela Popescu a încântat milioane de români, dar a murit singură. Vineri, actrița va ajunge pentru ultima oară la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” și va fi înmormântată duminică, la Cernica. Actrița a fost prezentă la ultimul eveniment, în urmă cu două zile, unde a șocat cu discursul incoerent, în fața celor prezenți.

Deea Maxer a observat că ceva era în neregulă cu actrița, la ultima ei apariție în public

„Am fost prezentă la eveniment…si imi prezint respectul in fața colegilor, jurnaliști, ce vor ține in umbră aceste ultime cuvinte…aceste ultime momente cu marea actriță. A fost premiată in cadrul Galei „Femei de Succes 2017 ” iar la ridicarea premiului…am văzut cu toții pe scenă o altă Stela Popescu… O Stela Popescu al cărui raționament dispărea incet cu pronunțarea fiecărui cuvânt. Semăna, cel mai probabil, cu un atac cerebral la care din păcate …am asistat.

Dumnezeu să ii deschidă cerul iar ingerii să o aplaude !”, a scris Deea Mager pe contul de socializare.