Cei 7 magnifici din Comisia SIE. De ce nu ne putem baza pe oamenii trimiși să supravegheze serviciile secrete

Pe National Geographic e o emisiune despre controlul unor paraziți. E o filmare fascinantă cu o furnică în timp ce se urcă pe firul de iarbă. Cade când ajunge sus și începe să se urce iarăși. Cade din nou și din nou urcă. O va face repetat până când o vacă sau o oaie va mânca firul ăla de iarbă. Există un vierme minuscul în creierul ei care o obligă să facă asta. Viermele are nevoie să ajungă în burta unei vaci sau oi pentru a se putea reproduce. Nu va omorî animalul care îl va ajuta să se reproducă, dar îl va slăbi cumplit, atacându-i ficatul.

La asta m-am gândit citind CV-urile, declarațiile de avere și rapoartele financiare ale firmelor parlamentarilor noștri care fac parte din comisiile pentru supravegherea serviciilor secrete.



Majoritatea aleșilor din cele două comisii care supraveghează SRI și SIE sunt oameni cu un trecut ciudat, ca să nu-i spunem direct dubios. Oameni care par ușor șantajabili. Unii au avut legături directe cu serviciile, iar mulți s-au înghesuit să termine colegiile de trist renume. Azi punem lupa pe Comisia parlamentară specială pentru controlul activităţii Serviciului de Informaţii Externe. În total, 7 oameni.



Toți sunt aleși din cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică și siguranță națională de la Senat și Camera Deputaților, unde supraveghează alte trei servicii secrete: ORNISS (documente secrete) STS (telecomunicații speciale) și SPP (protecție și pază).



Felix Stroe, cetățean de onoare al „republicii Mazăre”



Domnul Felix Stroe a fost de tânăr, din 1972, sursa Securității. Este vicepreședinte din partea PSD la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională din Senat. El ocupă aceeași funcție și în comisia comună pentru supravegherea SIE.



Felix Stroe | Foto: Hepta

Doar de la stat, înainte de a deveni senator, directorul de agenție județeană de apă și pensionarul de la MApN a primit suma de 15.321 de euro pe lună.

Domnia sa are 13 ani de ofițer activ, dintre care 12 în timpul lui Ceaușescu, incluzând doi petrecuți la facultate și o pensie de peste 100.000 de lei pe an. Înainte de revoluție a fost comandant de navă de război.

A fost viceprimar la Constanța și consilier municipal la una dintre cele mai corupte primării din România, cea condusă de Mazăre (9 ani și 10 luni de închisoare pentru corupție). L-a avut șef pe Nicușor Constantinescu (8 ani de pușcărie, deocamdată) în calitate de director general la Regia Autonomă Județeană de Apă (RAJA).

Domnul Felix Stroe a fost numit la RAJA cu zero experiență în domeniu. Despre contractele dintre RAJA și un offshore din Cipru legat de Mazăre a scris presa. Domnul Stroe a fost audiat de DNA în dosarul lui Cătălin Voicu și, acum niște ani, a fost declarat incompatibil de ANI.



El a fost făcut cetățean de onoare al Constanței de Mazăre, în 2010. Declarațiile lui de avere vorbesc despre bunăstare. Pe lângă cei 882.497 de lei primiți de la plătitorii de taxe, în timpul liber a făcut și afaceri, ca orice angajat la stat în poziție de manager. Iar din afaceri a încasat doar în 2019 dividende de 791.899 de lei.



Senatorul „păcănelelor”



Din partea senatorilor PNL a fost desemnat în Comisia SIE domnul Liviu Dumitru Voiculescu. În 2008, domnul Liviu Voiculescu era inspector la Poliția Slatina și se ocupa, între altele, de verificarea sălilor cu jocuri de noroc. Slatina, Olt, locul ăla minunat cu Darius Vâlcov și Bercea Mondial.



Liviu Dumitru Voiculescu | Foto: Facebook

Avea o datorie de 42.000 de euro la bancă, un apartament de 47 de metri pătrați în Slatina și o Dacie veche. În rest, nimic.



În 2009, apare într-o poză la o petrecere a lui Bercea și a clanului Duduienilor, la care erau prezenți tot felul de interlopi. Este anul în care își deschide, prin soție, o afacere cinstită, de păcănele. Salariul soției crește de vreo 4 ori. Apartamentul se mărește cumva și devine de 52 de metri pătrați. În fapt, declarațiile lui de avere și de interese sunt completate în bătaie de joc.



În 2011, domnul Liviu Voiculescu a fost acuzat de DIICOT de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat, conflict de interese, organizarea şi desfăşurarea de activităţi ilicite în domeniul jocurilor de noroc.



În 2013, soția inspectorului de poliție Voiculescu face deja de 27 de ori mai mult din afacerea cu păcănele. Tot în 2013, într-o încercare de a opri ancheta procurorilor, Voiculescu a dat o mită de 43.000 de euro unui domn care l-a convins că are intrări la procurori. Mită recunoscută de Voiculescu.



În 2016, devine primar liberal la o comună din Olt. Are deja un BMW X5 și încă un apartament în Slatina, dar tot nimic în conturi. Familia continuă să trăiască din păcănele.



În declarația din 2017 are un apartament de 80 de metri pătrați, un Range Rover din 2011 și un împrumut de 35.000 de euro care trebuia returnat în 2017. Un an mai târziu, apartamentul are 90 de metri pătrați, mașina este din 2010, iar data de returnare a împrumutului este 2018.



În 2020, liberalul Liviu Voiculescu devine senator de Olt. Are deja unul dintre cele mai scumpe Mercedesuri și un apartament de 100 de metri pătrați în Spania. O căutare pentru proprietăți de dimensiunile apartamentului domnului Voiculescu ne dă o cifră în jur de 300.000 de euro.



Calculate toate dividendele primite de soție, plus salariul domnului primar, sunt mult sub această sumă la data cumpărării. Pentru prima oară din 2008 încoace, apar brusc și niște conturi deschise în 2019, dar care nu figurau în declarațiile de avere din 2020. Apartamentul cumpărat în 2019 nu apare nici el în declarațiile de avere din 2020. Procesul în care este acuzat de grup infracțional organizat încă se judecă.



Un senator cu CV secret și un deputat doctorand la Valahia



Senatorul UDMR Turos Lorand are un CV secret. Din presă aflăm că a fost jurnalist. Potrivit datelor de la comisia electorală, este licențiat în administrație publică și deține acțiuni la o firmă de securitate. Sună a conflict de interese.



Turos Lorand | Foto: Agerpres

Domnul Mihai Weber este deputat PSD. Potrivit biografiei oficiale, este din 2010 doctorand în management la celebra Universitate Valahia. Șef de doctorate la Valahia este domnul Marius Petrescu, despre al cărui CV siderant am mai scris. Petrescu este din 2002 șeful ORNISS, unde l-a avut adjunct pe celebrul domn Baranga, doctor și el la Valahia cu diplomă de liceu falsă.

Mihai Weber | Foto: Agerpres

DIN CV-ul domnului Weber aflăm că a fost inginer până în 1993 și apoi director de „societăți comerciale”.

CV-ul deputatului Mihai Weber

Din 2012 este deputat PSD și a făcut celebrul curs al domnului Oprea de „Securitate și bună guvernare”, un alt curs la ORNISS (în timp ce făcea doctoratul la Valahia) și unul la Institutul Diplomatic Român, cel deloc legat de SIE.



Acționar la patru firme – una care nu mai are bilanț contabil depus din 2006 cu o datorie de 35.669 de euro; alta care a avut zero angajați, rulaje sub 1.000 de euro pe an și bilanț contabil nedepus din 2009; una care are datorii de 213.531 de euro și una care a bubuit de prosperitate exact când domnul a ajuns deputat (2012) rulajul crescând de peste zeci ori, deși profitul a rămas cam același.



„Loja” domnului Antonel Tănase



Antonel Tănase este deputat PNL și secretarul Comisiei SIE. A fost secretar de stat la Ministerul Trasporturilor în 2007-2008 și este un colaborator apropiat al domnului Ludovic Orban, în mandatul căruia a ocupat funcția de secretar general al Guvernului.



Antonel Tănase

Rise Project a scris un articol despre „Loja Masonică USL din sectorul 6” și de legăturile cu domnul Antonel Tănase. Încrengăturile prin cele mai căpușate agenții naționale dezvăluite de Rise Project sunt stupefiante.



De la AUR este domnul Nicolae Roman. Despre el am mai scris în Libertatea. În timpul revoluției a fost comandant la Timișoara, iar declarațiile lui sunt incredibile. La fel ca domnul Stroe, și el încasează o pensie militară. Traseist, a trecut pe la patru partide incluzând PRM și formațiunea domnului Funar.

Nicolae Roman | Foto: newsbuzau.ro

Președintele comisiei și datoriile firmei



Președintele Comisiei SIE este de la USR. Domnul Nicu Fălcoi este deputat și a avut un mandat de senator în legislatura trecută. El încasează și o pensie militară, după ce timp de peste 20 de ani a activat ca pilot în cadrul armatei. A fost și observator militar ONU.

Nicu Fălcoi | Foto: Facebook

Potrivit CV-ului, din 2005 până când a devenit senator, în 2016, a fost directorul general al unei firme de transport. Ultimul bilanț contabil a fost depus în 2014. Firma a avut tot timpul bilanțuri negative: mii, sau zeci de mii de euro. Cu excepția unui singur an, când a existat un profit de 258 de euro. În 2013 și 2014 a avut rulaje zero, iar firma figurează acum cu o gaură netă de 73.155 de euro.

Citeşte şi:

Poate „educația sexuală” să producă și altceva decât un scandal inutil?

După Bulgaria, România are cea mai mituită poliție din UE

Educație sexuală sau cum politicienii români aud doar „sex”, acolo unde UE aude „conștientizare”

PARTENERI - GSP.RO Scandal IMENS la Euro! Politicienii maghiari se revoltă: „Ce vreți să faceți?! E dăunător și periculos”

Playtech.ro Anamaria Prodan, mesaj HALUCINANT! Ce a transmis după ce Reghe a implorat-o să nu mai...

Observatornews.ro Daniel și David, frățiorii uciși în Italia, au fost înmormântați. Strigătul disperat al mamei lângă sicriele albe ale micuților

HOROSCOP Horoscop 22 iunie 2021. Vărsătorii ar fi bine să înceapă un dialog sincer cu sine despre problemele lor

Știrileprotv.ro Câţi ani trebuie să muncească un român ca să își poată cumpăra un apartament de 50 metri pătraţi? Răspunsul e neaşteptat

Telekomsport VIDEO | Moment ULUITOR în direct. Vedeta TV n-a realizat că nu poartă lenjerie intimă

PUBLICITATE Sărbătorește încrederea în tine și respectul pentru mediu cu noua colecție sustenabilă de costume de baie H&M (PUBLICITATE)