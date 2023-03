„Îmi amintesc ziua în care mi-am dat seama că fetița mea are o problemă legată de mâncare. Eram la o cafea cu un grup de mame, iar una dintre ele a scos niște snacks-uri pe care le-a împărțit bebelușilor.

Toți bebelușii au mâncat, în afară de fetița mea. Mi s-a părut ciudat”, povestește mămica, potrivit Todays Parent. Pe parcursul timpului, femeia a observat că fiica ei nu era interesată de mâncare. Până la vârsta de 1 an, a mâncat în cea mai mare parte a timpului, doar lapte matern: „Îmi tot spuneam că fiecare copil se dezvoltă în ritmul lui, dar cred că știam de ceva vreme că comportamentul ei în jurul mâncării nu era normal. Până la urmă am dus-o la doctor și am descoperit că era anemică”, își amintește femeia.

Medicul nutriționist i-a spus mămicii să-și noteze ce și cât mănâncă fiica ei în fiecare zi; apoi i-a spus că un copil trebuie să mănânce, în medie, 3 mese principale și două gustări în fiecare zi.

„Mi-am dat seama că fiica mea avea gustări la dispoziție la orice oră. Primul lucru pe care l-am învățat a fost că pentru a mânca, trebuie să îi fie foame…”

