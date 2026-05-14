Proiectul de dezvoltare a turismului lent în Delta Dunării a primit o nouă șansă

Informația a fost anunțată joi, 14 mai, de Dragoş Pîslaru, ministrul interimar al Investiţiilor şi Proiectelor Europene, la finalul şedinţei de Guvern.

„Aş vrea să vă anunţ că un proiect pierdut din cauza gestiunii proaste a PNRR – şi aici insist pe acest lucru – şi anume dezvoltarea turismului lent în Delta Dunării, care a fost pierdut şi din cauza faptului că pur şi simplu nu s-a preocupat nimeni (…), am discutat cu partenerii norvegieni să putem să-l finanţăm pe fonduri norvegiene”, a afirmat Dragoş Pîslaru.

Ministrul a precizat că acesta a fost proiectul de suflet al lui Ivan Patzaichin.

„Este proiectul de suflet al canotorului (el a fost canoist – n.r.) Ivan Patzaichin. Este visul domniei-sale de peste 20 de ani ca turismul în Delta Dunării să nu fie făcut cu şalupe care fac zgomot şi peste tot în toate direcţiile, ci să existe, aşa cum găsim în toate parcurile naţionale, în toate rezervaţiile naturale, trasee unde să poţi, într-adevăr, să înţelegi care este acest patrimoniu extraordinar. Iar faptul că acum am identificat sursa de finanţare pentru ca acest proiect să nu se piardă reprezintă pentru mine un omagiu în amintirea lui Ivan Patzaichin şi este, cred, un moment foarte important pentru a avea o Deltă vizitabilă”, a mai precizat Dragoş Pîslaru.

„Amiralul” flotei românești de caiac-canoe

Asociația Ivan Patzaichin – Mila 23, proiect lansat în 2010 la inițiativa marelui sportiv, vizează conservarea patrimoniului natural al Deltei Dunării. Prin programe de turism lent și infrastructura pentru bărci la rame, asociația oferă soluții concrete pentru protejarea ecosistemului local.

Ivan Patzaichin a fost unul dintre cei mai mari sportivi ai României și o figură emblematică a sportului mondial, fiind adesea numit „amiralul” flotei românești de caiac-canoe. A reprezentat România la 5 ediții ale Jocurilor Olimpice (între 1968 și 1984).

Palmaresul său este unul impresionant: 7 medalii olimpice, dintre care 4 de aur și 3 de argint, respectiv 22 de medalii la Campionatele Mondiale, inclusiv 9 titluri de campion mondial.

Ivan Patzaichin a încetat din viață pe 5 septembrie 2021, la vârsta de 71 de ani.

