Comisia Europeană a aprobat a patra cerere de plată a României din PNRR

Ministrul Dragoş Pîslaru spune că, astfel, ţara noastră nu se mai află „la coada clasamentului”. El a mai afirmat că România mai are de încasat o sumă de 4,9 miliarde de euro pe partea de grant.

„În acest moment, cu cererea de plată 4 astfel aprobată, PNRR-ul României trece de 60% implementare. Nu mai suntem la coada clasamentului, asta vă pot spune cu siguranţă, şi mai avem de încasat, ce contează, de altfel, pe partea de grant, o sumă de 4,9 miliarde de euro, dacă o luăm cu tot cu suma brută, sau 4,2, dacă scădem prefinanţarea deja obţinută. Nu mai suntem atât de departe, avem într-adevăr şi pe partea de împrumut o sumă de cinci miliarde de euro tot brută, per total 7,7 sumă netă sau 10 miliarde sumă brută. Acestea sunt sumele pe care le mai avem de obţinut din cererile 5 şi 6 pentru a finaliza PNRR-ul”, a afirmat Dragoş Pîslaru, la finalul şedinţei de Guvern, potrivit News.ro. 

Termenul limită pentru negocierea finală a PNRR

S-a intrat într-un proces de renegociere finală a PNRR. 

„Comisia Europeană a produs un ghid pe care l-a distribuit pe data de 5 mai statelor membre şi am informat în Guvern miniştrii despre aceste măsuri finale. Inclusiv am menţionat faptul că intrăm într-un proces pe care deja l-am demarat de câteva săptămâni, de renegociere finală a PNRR, care să ne ducă la un lucru foarte simplu, şi anume, să putem să avem siguranţa că pentru cele 4,9 miliarde de euro pe grant pe care le mai avem de luat avem proiectele de investiţii finalizate, astfel încât să ştim, cu siguranţă, că încasăm toţi banii pentru investiţiile finalizate”, a spus Dragoş Pîslaru.

Termenul limită al acestor negocieri este 31 mai.

„Asta va presupune nişte mişcări din zona de împrumut în zona de granturi, aşa cum au fost făcute şi în vară, la o scară mult mai mare. De data aceasta va fi o măsură mai chirurgicală prin care ne asigurăm că toate proiectele care sunt finalizate sau care sunt aproape gata sunt lucruri pentru care avem certitudini, ne vor duce să putem acoperi suma de grant. Şi data-limită pentru aceste negocieri este 31 mai, deci avem două săptămâni pentru a negocia cu Comisia Europeană aceste lucruri”, a mai precizat Dragoş Pîslaru. 

Ținta Guvernului

Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat, joi, că Guvernul României și-a asumat să aducă plăţile din PNRR la zi, în următoarele săptămâni.

„Un element important pe care îl avem ţine de accelerarea plăţilor şi finalizarea lucrărilor, este a doua componentă importantă pe PNRR şi în aceste săptămâni am mobilizat toate echipele noastre, de la toate ministerele, în aşa fel încât să avem toţi oamenii disponibil implicaţi în analiza cererilor de plăţi”, a spus premierul interimar Ilie Bolojan, la Palatul Victoria.

El subliniază faptul că o problemă importantă este că „la multe ministere sunt întârzieri mari ale plăţilor, iar dacă constructorii nu sunt plătiţi cu lunile, e greu de presupus că vor finaliza lucrările”.

„Ţinta este să aducem aceste plăţi la zi, în următoarele două, trei săptămâni. Vom discuta cu toţi partenerii, cu toţi beneficiarii să înţeleagă responsabilitatea pe care o au, pentru că dacă proiectele care rămân pe componenta de grant nu sunt terminate, nu doar că vom pierde bani, dar vom avea şi nişte penalităţi şi nu ne putem permite acest lucru, şi fiecare beneficiar, că este din sectorul public, că este din sectorul privat, primărie, consiliu judeţean, minister, companii private, trebuie să înţeleagă responsabilitatea pe care o au, în aşa fel încât să absorbim aceşti bani”, a punctat premierul interimar.

Modul de acordare a sporurilor pentru accesarea fondurilor europene

Bolojan a mai arătat că sporurile pentru accesarea fondurilor europene nu mai pot fi acordate doar pe baza calificativelor de anul trecut.

„Nu le mai putem acorda doar pe baza calificativelor de anul trecut, foarte bine, cele mai multe, ci trebuie să le acordăm de livrabile, adică cereri procesate, timp respectat, fonduri transferate către beneficiari, în aşa fel încât să fim angrenaţi cu toţii, de la colegul care este la verificare până la cel care semnează plăţile şi până la ministru, în această operaţiune de transfer de fonduri pentru a asigura fluxurile financiare, ca oamenii să poată lucra”, a explicat premierul interimar.

El a mai menţionat că absorbţia fondurilor din PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României din 2026.

„Absorţia fondurilor din PNRR este unul dintre cele mai importante proiecte ale României din acest an şi chiar dacă în aceste zile guvernul este interimar, de ceea ce se va întâmpla în următoarele două săptămâni va depinde într-o mare măsură dacă vom putea face absorbţia sau nu, pentru că, până la finalul acestei luni e nevoie să terminăm toate negocierile şi vom face tot ce ţine de noi pentru a închide acest lucru”, a spus Bolojan.

