Piesa „Choke Me” se va auzi live în fața fanilor, iar toți românii din diaspora pot vota România, cu numărul 03, pentru ca Alexandra Căpitănescu să ajungă în finala de pe 16 mai 2026 din Austria.

Înainte de a urca pe scena Eurovision Song Contest 2026, Alexandra Căpitănescu a oferit o reacție în exclusivitate pentru Libertatea.

„Am avut cea de-a treia repetiție cu costume, dar de data asta și cu public. Ne-am simțit extraordinar pe scenă, am auzit și am văzut reacțiile fanilor, este o zi plină în Viena. Ne pregătim pentru semifinala a 2-a din această seară, de la ora 22.00. Dacă vă place momentul nostru, avem nevoie de susținerea voastră, a românilor de peste hotare, votând 03. Hai, România”, a spus Alexandra Căpitănescu în exclusivitate pentru Libertatea.

Și Victor Rebenciuc, responsabil media din partea Universal Music România, ne-a oferit o reacție, mulțumindu-le tuturor artiștilor care în ultimele ore au postat pe Instagram, la story, mesaje de susținere pentru artista care reprezintă România la celebrul concurs muzical.

„Suntem cu doar câteva ore înainte de cea de-a doua semifinală Eurovision 2026, am avut a treia repetiție cu costume, iar energia publicului din sală a fost copleșitoare. În același timp, vrem să le mulțumim tuturor artiștilor, persoanelor publice, caselor de discuri, care sunt #UnitedByMusic și au distribuit mesaje de susținere pentru cei șase artiști de pe scenă. #TeamCăpitanescu are nevoie de toată energia românilor”, a afirmat Victor Rebenciuc în exclusivitate pentru Libertatea.

Cine este Alexandra Căpitănescu

Alexandra Căpitănescu este câștigătoarea Selecției Naționale Eurovision 2026 și una dintre cele mai vizibile voci ale noii generații de artiști români. Publicul larg a cunoscut-o în anul 2023, când a câștigat „Vocea României” după un parcurs care a convins atât juriul, cât și publicul.

Absolventă a Facultății de Fizică și, în prezent, studentă la master în fizică medicală, Alexandra Căpitănescu îmbină un profil academic atipic cu un parcurs artistic în plină dezvoltare, construindu-și identitatea muzicală în jurul autenticității și al expresiei directe.

După câștigarea concursului de talente, artista și-a consolidat prezența pe scena muzicală prin lansări proprii și colaborări, dezvoltând un stil care combină sensibilitatea cu o energie scenică puternică.

Piesa „Choke Me”, cu care reprezintă România la Eurovision Song Contest 2026, abordează într-un limbaj metaforic stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Despre Eurovision

Eurovision Song Contest 2026 are loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în anul 1956, la Lugano, în Elveția.

La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

În cea de-a două semifinală a Eurovision Song Contest 2026, programată pe 14 mai 2026, România concurează alături de Albania, Danemarca, Armenia, Cipru, Elveția, Norvegia, Azerbaidjan, Luxemburg, Malta, Bulgaria, Australia, Ucraina, Cehia și Letonia.

Televiziunea Română, membră a EBU, organizează Selecția Națională și participă la competiția europeană din anul 1993. Cele mai bune performanțe ale României la acest concurs au fost: de două ori locul al treilea (Luminița Anghel & Sistem – Kiev, 2005 și Paula Seling și Ovi – Oslo, 2010) și o dată locul al patrulea (Mihai Trăistariu – Atena, 2006).

