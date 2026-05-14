Propuneri și observații din partea cetățenilor

Aplicația își propune să conecteze oamenii la proiectele derulate de CNIR. Se pot face fie observații generale, fie punctuale pentru proiectele: Autostrada Unirii A8 – Secțiunea II Miercurea Nirajului – Leghin (Sărățeni-Pipirig); Autostrada Unirii A8 – Târgu Neamț – Iași – Ungheni; Autostrada Transilvania A3; Autostrada A3 – Ploiești – Brașov – în faza de studiu de fezabilitate; Autostrada A13 – Brașov – Bacău – în faza de studiu de fezabilitate; Drum de Mare Viteză București – Giurgiu; Drum expres Bacău – Piatra-Neamț; Drum Expres Brăila (Jijila) – Tulcea (Cataloi); Drum expres Focșani – Brăila; Legătură rutieră între A0 Nord și viitorul Terminal 2 al Aeroportului Internațional Henri Coandă.

Aplicația poate fi accesată la următorul LINK: https://psdi.cnir.ro/formular-feedback/.

„Am lansat această aplicație care își propune să conecteze oamenii la proiectele pe care le derulăm. Am vrut să avem un instrument simplu și accesibil pentru consultare și implicare publică, pentru că ne dorim ca fiecare investiție/ proiect să răspundă cât mai bine nevoilor reale din teren. Credem că transparența, dialogul și participarea cetățenilor trebuie să devină parte din fiecare etapă a proiectelor de infrastructură”, a declarat Gabriel Budescu, directorul general al CNIR.

Ce informații pot fi transmise

Informațiile transmise prin intermediul acestui formular pot contribui la susținerea activităților de monitorizare și analiză a proiectelor aflate în responsabilitatea CNIR.

„Formularul are rolul de a facilita transmiterea unor observații, informații sau perspective relevante provenite atât din partea cetățenilor, cât și a autorităților locale, specialiștilor sau altor persoane interesate, în legătură cu proiectele de infrastructură rutieră gestionate de C.N.I.R. S.A.”, potrivit CNIR.

A fost realizat și un videoclip explicativ privind acest formular (poți să-l vizualizezi după ce ai dat click pe acest link n.r.).

Pot fi transmise „aspecte generale privind evoluția proiectelor, condițiile existente în teren, elemente cu impact asupra comunităților locale sau alte informații considerate utile în contextul implementării proiectelor”.