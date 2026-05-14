Vicepremierul Oana Gheorghiu neagă acuzațiile de trafic de influență

Vicepremierul Oana Gheorghiu neagă acuzațiile de trafic de influență aduse de fostul președinte al ADR, Dragoș Vlad, calificând informațiile ca fiind „complet false”.

Într-o postare publicată pe Facebook joi, 14 mai 2026, aceasta a oferit detalii despre întâlnirile cu compania Schwarz Digits, subliniind că au fost „discuții exploratorii, transparente, fără caracter comercial”.

„Discuțiile cu Schwarz Digits nu au avut niciun caracter secret și niciun caracter comercial. Ele au fost purtate în beneficiul potențial al instituțiilor statului român”, a transmis Oana Gheorghiu.

Vicepremierul a subliniat că respectivele întâlniri au fost anunțate public încă din 20 ianuarie 2026 și incluse în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI).

Oana Gheorghiu neagă că ar fi exercitat orice formă de presiune în favoarea vreunei companii

Oana Gheorghiu a negat că ar fi exercitat orice formă de presiune sau influență în favoarea vreunei companii sau că ar fi solicitat contractarea anumitor servicii.

„Acest demers nu reprezintă nici trafic de influență, nici recomandare de achiziție, nici vreo formă de presiune. Nu am solicitat nimănui să contracteze servicii, nu am intervenit în favoarea vreunei companii și nu am exercitat niciun fel de influență asupra unor proceduri de achiziție sau de parteneriat”, a mai explicat aceasta.

Referindu-se la întâlnirile cu Schwarz Digits, vicepremierul a subliniat că acestea s-au desfășurat într-un cadru interinstituțional, cu participarea reprezentanților mai multor instituții de stat, inclusiv ADR, STS, SRI, MApN, MAI, DNSC, SGG și MEDAT.

„Această participare interinstituțională arată limpede că nu a fost vorba despre un canal preferențial, ci despre un exercițiu de informare și analiză instituțională”, a mai precizat Gheorghiu.

Ce spune Oana Gheorghiu despre e-mailul invocat de fostul șef al ADR

În ceea ce privește e-mailul menționat de Dragoș Vlad ca dovadă a presupusului trafic de influență, Gheorghiu a precizat că acesta a fost trimis către toate instituțiile relevante implicate în proces.

„Acesta este un detaliu esențial: nimeni din instituțiile participante nu a reclamat vreun trafic de influență, vreo presiune sau vreo neregulă, cu excepția domnului Vlad”, a mai transmis vicepremierul, în postarea de pe Facebook.

Oana Gheorghiu susține că acuzațiile fostului președinte al ADR sunt un atac politic

Oana Gheorghiu a sugerat că acuzațiile lansate de fostul președinte al ADR, demis recent, sunt un „demers tendențios” menit să distragă atenția de la rezultatele slabe ale proiectelor de digitalizare coordonate de acesta în ultimii patru ani.

„Dacă ar fi existat în acest caz orice element real care să indice o faptă de natură penală, acesta ar fi trebuit sesizat instituțiilor competente ale statului, nu livrat selectiv «pe surse» în spațiul public pentru a alimenta un narativ fals”, a subliniat vicepremierul Oana Gheorghiu.

Ce acuzații îi aduce fostul președinte al ADR Oanei Gheorghiu

Scandalul a izbucnit după publicarea unor emailuri trimise de Oana Gheorghiu către instituții de stat, în care aceasta ar fi pledat pentru o colaborare preferențială cu un conglomerat german.

Fostul președinte al Agenției pentru Digitalizarea României (ADR), Dragoș Vlad, a declarat că Gheorghiu nu a menționat un serviciu specific, ci a sugerat dezvoltarea unei relații mai apropiate cu grupul german, inclusiv în domeniul soluțiilor de tip cloud.

„Doamna Oana Gheorghiu nu a menționat un serviciu anume, ci un mod de a colabora mai strâns cu domniile lor”, a explicat Vlad pentru Euronews, precizând că nu au fost identificate mecanisme transparente care să respecte legislația europeană privind achizițiile publice sau parteneriatele public-private.