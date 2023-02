„Imediat ce am descoperit nodulul, am dus-o la doctor. Doctorul mi-a spus că nu e normal ca acel nodul să existe acolo și că sânul trebuie extirpat. Fetița mea are 7 ani și a rămas fără sân. E mutilată.

Când merg cu ea la medicul oncolog, îmi spune mereu că îi e teamă să nu rămână fără păr. În rest, nu cred că înțelege pe deplin ce se petrece, însă eu trebuie să trăiesc cu o durere de nedescris zi de zi, de doi ani încoace”, a mărturisit mama fetei.

În prezent, familia micuței așteaptă rezultatele unor analize, care le vor spune dacă tumoarea a intrat în metastază. Dacă starea fetei nu se îmbunătățește, părinții o vor duce la un medic din Barcelona, cu o experiență vastă în tratarea copiilor care au cancer.

Citește continuarea pe qbebe.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE QBEBE.RO

GSP.RO „Nu recomand nimănui să vină aici”. Marea speranță a atletismului german, îngrozită de ce-a găsit în vacanță

Urmărește-ne pe Google News