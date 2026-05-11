Ilie Bolojan, despre o posibilă revenire la Palatul Victoria ca premier: „Nu voi fugi de răspundere”

Ilie Bolojan spune că nu va evita responsabilitatea în acest scenariu

Atunci când a fost întrebat dacă este dispus să revină în funcția de premier, Ilie Bolojan a transmis că nu va evita responsabilitatea în situația în care se va ajunge la acest scenariu. Totuși, a subliniat că miza reală este modul în care este guvernată țara.

„În această ipoteză în care se va ajunge la asta, la fel ca vara trecută, nu voi fugi de răspundere. Dar nu asta este problema, ci filosofia de guvernare”, a spus Ilie Bolojan.

Totodată, el a afirmat că diferențele dintre partide țin de cultura administrativă și de modul în care instituțiile statului sunt conduse.

„Sunt niște lumi diferite pe care eu am crezut că le pot aduce într-o zonă de echilibru. Când boala este pesedismul, când instituția este condusă ca un patrimoniu personal… Nu este doar o boală în PSD. Apucăturile astea se află peste tot. PSD, că ne place sau nu, este întruchiparea acestei boli. Gândirea asta nu livrează performanță”, a declarat Bolojan.

Ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier

Bolojan a transmis luni seară faptul că numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma.

„Numele viitorului premier ține de capacitatea acestuia de a forma o majoritate în jurul noului guvern care se va forma și de o realitate politică. Dacă discutăm de realitatea politică în care ne găsim, constatăm că PSD prin moțiunea declanșată împreună cu AUR au demonstrat că pot forma o majoritate parlamentară. Celelalte partide nu au probat asta, deci este responsabilitatea PSD să-și asume formarea unei majorități parlamentare și să vină cu soluții, pe care nu le-au prezentat timp de 10.000 de zile”, a spus Bolojan.

Întrebat ce vot ar da propunerii lui Sorin Grindeanu ca premier, acesta a răspuns că: „Partidul Național Liberal nu ar trebui să voteze un astfel de premier”.

Amintim că Parlamentul l-a demis marți, 5 mai, pe Ilie Bolojan, cu 281 de voturi, prin moțiune de cenzură, și odată cu el a picat întregul Guvern, după 11 luni de la învestire.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE