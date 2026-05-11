Copilul s-a născut prematur, la 25 de săptămâni

Mădălina C., mama copilului, s-a internat la Maternitatea Polizu în decembrie 2025, având o „sarcină cu risc”. Ea a precizat pentru Libertatea că bebelușul ei s-a născut prematur pe 22 ianuarie, la 25 de săptămâni. Mai exact, 6 luni și o săptămână. Băiețelul avea doar 700 de grame.

„Am avut ceva probleme. Am născut în ianuarie, pe 22, eu fiind deja internată în spital de o lună. În urmă cu o săptămână înainte de naștere mi s-au rupt membranele (proces cunoscut sub numele de „ruperea apei” n.r.). (…) Copilul s-a născut cu prematuritate, la 25 de săptămâni. Nu a avut niciun fel de infecție la naștere”, a povestit aceasta.

Femeia, care este din București și mai are doi copii, susține că medicul care i-a supravegheat sarcina nu a știut că ea trebuie să nască prin cezariană.

„Ei m-au lăsat să nasc natural, trebuia cezariană de urgență. Abia după ce a venit o altă doctoră, nu cea care m-a văzut pe mine, aceasta a realizat că pot să mor și eu, și copilul dacă nu fac cezariană. A zis că: «Fata asta nu are cum să nască natural, va muri copilul»”, a spus Mădălina pentru Libertatea.

Bebelușul a contractat o infecție nosocomială în timpul spitalizării

La câteva zile după naștere, starea copilului s-ar fi degradat grav în spital. Familia susține că micuțul ar fi contractat și o infecție nosocomială în timpul spitalizării, care i-ar fi fost fatală.

„Pe data de 14 februarie a apărut infecția. Copilul a trecut de prematuritate, crescând foarte bine în tot acest timp, de la 700 de grame copilașul a ajuns la 1,3 kg. Mânca, era foarte activ. Se dezvolta absolut perfect. Era un copil care a depășit prematuritatea până în momentul în care a captat infecția din spital. Noi nu am știut, medicii nu ne-au zis absolut nimic de acea infecție”, a relatat mama.

Părinții cred că tratamentul administrat nu ar fi fost bun.

„L-au mâncat pur și simplu (medicamentele administrate n.r.) și infecția. Copilul nu a mai putut urina. Pe 14 februarie a avut sânge în scaun. Atunci a fost apariția infecției. Noi am văzut că i s-a umflat burtica. Medicii (cadrele medicale n.r.) au zis că nu are nimic copilașul. Noi de atunci am simțit că se întâmplă ceva cu el. Au urmat zile întregi în care copilul s-a umflat continuu și nu mai urina. Toate tratamentele pe care le băgau în el, rămâneau în el, acel lichid”, mai spune ea.

„Crăpa pielea pe el”

Părinții acuză că medicii nu i-au lăsat să transfere bebelușul în altă parte, „pe motivul că nu poate fi transferat”. La aproape două luni de la naștere, pe 17 martie, a fost declarat decesul copilului.

„S-a umflat, a început să i se crape pielea pe el. Pur și simplu ieșea lichidul din el. Nu puteai să-I ridici nici mânuța. Dacă-i ridicai mâna se rupea efectiv cu totul”, susține mama.

Mai multe poze care surprind ultimele zile de suferință ale nou-născutului, descrise de părinți ca fiind de-a dreptul șocante, au fost atașate plângerilor înaintate autorităților de către părinți.

„Medicii nu s-au ocupat corespunzător și nu au raportat infecția. Nu au fost deschiși față de noi, părinții, să ne spună că are infecția asta”, mai spune Mădălina.

Părinții au sesizat deja Colegiul Medicilor, comisia DSP și așteaptă rezultatul INML. De asemenea, au făcut o plângere la Parchet, iar în cauză a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

Avocatul Adrian Cuculis susține că bebelușul a fost lăsat „să putrezească”

Adrian Cuculis, avocatul familiei, reclamă deficiențe majore în gestionarea actului medical.

„Un nou caz șocant se desfășoară zilele acestea în Maternitatea Polizu. După dosarul abatorului de copii, unde protagonist a fost medicul Robe, trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat, de data aceasta părinții unui copil îi acuză pe medici de omor calificat prin cruzimi, lăsându-le bebelușul să putrezească în timp ce era în viață”, a spus Adrian Cuculis.

Avocatul a adăugat că: „Prea multe informații nu sunt necesare având în vedere pozele cu ultimele zile de viață ale copilului și față de care sunt acuzați medicii că nu ar fi făcut absolut nimic să îi salveze, nu doar viața, ci să-i curme suferința”.

Reacția spitalului

Managerul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului „Alessandrescu-Rusescu” (Maternitatea Polizu), conf. dr. Toader Daniela Oana, a confirmat existența unei cercetări în cazul bebelușului.

Aceasta nu a putut oferi mai multe detalii despre moartea copilului, susținând că: „Există o cercetare în cauză, iar pe parcursul ei nu putem furniza nicio informație”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE