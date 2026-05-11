„Această informație este complet falsă”

„Această informație este complet falsă și nu are niciun fundament în realitate”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale.

Totodată, se precizează că „într-un spațiu public dominat de circulația rapidă a informațiilor, rigoarea și verificarea reprezintă obligații esențiale ale oricărui demers jurnalistic sau public”.

De asemenea, se arată că: „Președintele României își menține angajamentul pentru un dialog deschis și constant cu partenerii europeni și euroatlantici, în spiritul cooperării și al respectului reciproc. Administrația Prezidențială își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis, direct și profesionist cu reprezentanții mass-media, în spiritul transparenței și al unei informări corecte a cetățenilor”.

Citând surse din Administrația Prezidențială, în spațiul public a apărut, luni, știrea conform căreia șeful statului Nicușor Dan ar fi refuzat o întâlnire cu omologul său finlandez Alexander Stubb.

Președintele României, Nicușor Dan, va găzdui miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) reunit cu Țările Nordice, la care va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează News.ro.

Conform Administrației Prezidențiale, reuniunea la nivel înalt se va concentra pe consolidarea apărării regionale.

Lista participanților

La reuniunea de la București vor lua parte lideri importanți de la nivel european și euroatlantic.

Oficiali internaționali și parteneri strategici:

Mark Rutte, secretarul general al NATO

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei

Thomas DiNanno, subsecretar de Stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională

Șefi de Stat:

Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei

Alar Karis, președintele Estoniei

Petr Pavel, președintele Cehiei

Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei

Peter Pellegrini, președintele Slovaciei

Șefi de Guvern și Înalți Demnitari:

Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei

Pål Jonson, ministrul apărării din Suedia

Espen Barth Eide, ministrul afacerilor externe din Norvegia

Benedikt Árnason, secretar de stat permanent (Cancelaria Prim-ministrului Islandei)

Nikolay Milkov, ambasador și reprezentant permanent al Bulgariei la NATO

Kissné Hlatki Katalin, ambasadorul Ungariei în România.

