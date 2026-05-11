„Această informație este complet falsă”
„Această informație este complet falsă și nu are niciun fundament în realitate”, se arată într-un mesaj postat pe pagina de Facebook a Administrației Prezidențiale.
Totodată, se precizează că „într-un spațiu public dominat de circulația rapidă a informațiilor, rigoarea și verificarea reprezintă obligații esențiale ale oricărui demers jurnalistic sau public”.
De asemenea, se arată că: „Președintele României își menține angajamentul pentru un dialog deschis și constant cu partenerii europeni și euroatlantici, în spiritul cooperării și al respectului reciproc. Administrația Prezidențială își reafirmă disponibilitatea pentru un dialog deschis, direct și profesionist cu reprezentanții mass-media, în spiritul transparenței și al unei informări corecte a cetățenilor”.
Citând surse din Administrația Prezidențială, în spațiul public a apărut, luni, știrea conform căreia șeful statului Nicușor Dan ar fi refuzat o întâlnire cu omologul său finlandez Alexander Stubb.
Președintele României, Nicușor Dan, va găzdui miercuri, 13 mai 2026, la Palatul Cotroceni, Summitul Formatului București 9 (B9) reunit cu Țările Nordice, la care va participa și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează News.ro.
Conform Administrației Prezidențiale, reuniunea la nivel înalt se va concentra pe consolidarea apărării regionale.
Lista participanților
La reuniunea de la București vor lua parte lideri importanți de la nivel european și euroatlantic.
Oficiali internaționali și parteneri strategici:
- Mark Rutte, secretarul general al NATO
- Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei
- Thomas DiNanno, subsecretar de Stat al SUA pentru controlul armamentelor și securitate internațională
Șefi de Stat:
- Gitanas Nausėda, președintele Lituaniei
- Alar Karis, președintele Estoniei
- Petr Pavel, președintele Cehiei
- Edgars Rinkēvičs, președintele Letoniei
- Peter Pellegrini, președintele Slovaciei
Șefi de Guvern și Înalți Demnitari:
- Mette Frederiksen, prim-ministrul Danemarcei
- Pål Jonson, ministrul apărării din Suedia
- Espen Barth Eide, ministrul afacerilor externe din Norvegia
- Benedikt Árnason, secretar de stat permanent (Cancelaria Prim-ministrului Islandei)
- Nikolay Milkov, ambasador și reprezentant permanent al Bulgariei la NATO
- Kissné Hlatki Katalin, ambasadorul Ungariei în România.
