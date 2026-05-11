Copilul a murit pe 17 martie

Cazul a ajuns în atenția Parchetului de pe lângă Tribunalul București. În prezent, autoritățile așteaptă raportul medicilor legiști, în timp ce Colegiul Medicilor și DSP verifică dacă viața pruncului a fost curmată de indiferența celor care ar fi trebuit să îl salveze.

Bebelușul s-a născut prematur în ianuarie 2026, la șase luni și o săptămână. Starea sa s-ar fi degradat grav în spital. Familia susține că micuțul ar fi contractat și o infecție nosocomială în timpul spitalizării.

Mai multe poze care surprind ultimele zile de suferință ale nou-născutului, descrise de părinți ca fiind de-a dreptul șocante, au fost deja atașate plângerilor înaintate autorităților. Bebelușul a murit pe 17 martie.

Avocatul Cuculis susține că bebelușul a fost lăsat „să putrezească”

Adrian Cuculis, avocatul familiei, reclamă deficiențe majore în gestionarea actului medical.

„Un nou caz șocant se desfășoară zilele acestea în maternitatea Polizu. După dosarul abatorului de copii, unde protagonist a fost medicul Robe, trimis în judecată pentru tentativă la omor calificat, de data aceasta părinții unui copil îi acuză pe medici de omor calificat prin cruzimi, lăsându-le bebelușul să putrezească în timp ce era în viață”, a spus Adrian Cuculis.

Avocatul a adăugat că: „Prea multe informații nu sunt necesare având în vedere pozele cu ultimele zile de viață ale copilului și față de care sunt acuzați medicii că nu ar fi făcut absolut nimic să îi salveze, nu doar viața, ci să-i curme suferința.

Acesta a mai susținut că există deja o cercetare penală cu privire la moartea suspectă a bebelușului. „Părinții au sesizat deja Colegiul Medicilor, comisia DSP și așteaptă rezultatul INML. De menționat este faptul că micuțul contractase infectie nosocomială din spital”, a mai spus avocatul familiei.

Reacția spitalului

Am luat legătura și cu managerul Institutului Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului (INSMC) „Alessandrescu-Rusescu” (Maternitatea Polizu), conf. dr. Toader Daniela Oana, care a confirmat existența unei cercetări în cazul bebelușului.

Aceasta nu a putut oferi mai multe detalii despre acest caz, susținând că: „Există o cercetare în cauză, iar pe parcursul ei nu putem furniza nicio informație”.

