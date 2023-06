A povestit cum a descoperit yoga

Sarah Ezrin (din SUA) este instructor yoga, scriitoare și mamă. În cartea ei, „The Yoga of Parenting”, a adus în prim-plan tehnicile yoga care o ajută să rămână calmă inclusiv în momentele dificile din viața de mamă. De asemenea, pentru „Insider”, a explicat cum și-a dat seama că yoga o poate ajuta să-și dobândească echilibrul:

„Sistemul nervos făcea parte dintre obiectele de studiu cu care m-am întâlnit de mai multe ori în perioada în care studiam psihologia și, din diverse motive, nu reușeam niciodată să rețin toate informațiile referitoare la el. Poate că se întâmpla așa întrucât eu însămi eram dominată de anxietate, anorexică, fumătoare înrăită ce fuma 2 pachete de țigări zilnic și, de asemenea eram atât de vulnerabilă, încât începeam să tremur fără niciun motiv. În acea perioadă am descoperit yoga.

Chiar dacă aveam în jurul vârstei de 30 ani când în sfârșit am reținut care este rolul fiecărei părți ce intră în structura sistemului nervos, de fapt toată viața mea m-am aflat sub dominația lui. Confruntându-mă cu o tulburare de anxietate și fiind o persoană extrem de sensibilă, puteam foarte bine să primesc porecla „stai, luptă sau fugi”, dar practicarea yoga m-a ajutat să înțeleg ce însemnau toate acestea și ce efect aveau alegerile pe care le făceam…

Spre exemplu, când mă aflam pe covorașul pentru yoga, am constatat că, în momentele în care adoptam mai multe poziții ce includeau curbarea spatelui, simțeam cum aveam mai multă energie. Sau când nu îmi reușea o postură și mă clătinam, tot corpul meu răspundea, era ca și cum aș fi căzut de pe o stâncă, deși eram practic la o distanță mică de pământ.

Aceste lucruri m-au ajutat să-mi observ sistemul nervos și când nu mă aflam pe covoraș. Deodată, mi-am dat seama că alegerile pe care le făceam nu mai erau utile. Spre exemplu, să fumez două pachete de țigări pe zi sau să mă uit la filme de groază. Îmi era greu să mai citesc știrile pe parcursul unei zile, dar cu precădere seara, gândindu-mă că lucrurile pe care le aflam mi se întipăreau în minte și mă făceau să visez urât. De asemenea, am realizat că anumiți oameni mă agitau, iar alții mă făceau să fiu foarte calmă, ca și cum aș fi fost sedată.”

A explicat cum o ajută yoga de când este părinte

Sarah a insistat asupra ideii că tehnicile yoga au învățat-o să-și înțeleagă mai bine corpul, sistemul nervos și astfel reușește să-și păstreze calmul chiar și în momentele de cumpănă pentru a-și putea ajuta copiii. Iată cu ce explicații a venit, potrivit sursei citate:

„De când am devenit părinte, sistemul meu nervos continuă să-și facă de cap. Faptul că am reușit să îl înțeleg, să mă apropii de el, mă ajută să fac alegeri mai înțelepte (nu întotdeauna). Simt asta ori de câte ori copilul meu mai mic refuză anumite lucruri sau când are un tantrum. Ritmul meu cardiac se intensifică, „fluturașii” din zona plexului solar o iau „la goană” și am nevoie să respir adânc. În același timp, sistemul meu nervos îmi transmite când am nevoie să petrec timp și singură. Dacă încep să fiu agitată chiar și din pricina unor lucruri mărunte, de la sunetul unei jucării până la faptul că interpretez greșit un comentariu al soțului meu, este clar că trebuie să fac o pauză.

Faptul că am o relație strânsă cu sistemul meu nervos nu m-a ajutat doar să îmi dau seama când urmează să intru într-o anumită stare, ci și să învăț cum să mă calmez. Cu cât îmi înfrunt temerile în posturi de echilibru și în cele cu mâinile, cu atât devin mai capabilă să-mi gestionez anxietatea.

