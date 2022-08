1. Ana de Armas

Ana de Armas nu a avut mult timp la dispoziție ca să se pregătească pentru rolul din No Time to Die, iar asta pentru că datele de producție s-au schimbat după ce Daniel Craig s-a rănit în timpul filmărilor, iar ea a lucrat în paralel atât pentru această peliculă, cât și pentru Blonde.

Am fost la Londra și am avut doar 10 zile de antrenament, ceea ce nu este foarte mult pentru tot ce aveam de făcut. Daniel s-a rănit și a trebuit să-mi amân filmarea și să mă întorc să o joc pe Marilyn Monroe, ceea ce este complet diferit față de orice altceva – emoțional, mental și fizic – și apoi trei luni mai târziu, m-am întors la Londra. Tot acel antrenament pe care l-am făcut a fost oarecum uitat. Ana, pentru Entertainment Weekly:

2. Michael Gambon

Michael Gambon l-a jucat pe profesorul Albus Dumbledore în Harry Potter, însă actorul nu a citit niciuna dintre cărți înainte de a apărea în serie. „Nu are rost să citești cărțile pentru că te joci cu cuvintele [scenaristului] Steve Kloves”, a declarat actorul, conform Chicago Tribune. Fanii l-au criticat pentru faptul că versiunea interpretată de el diferă prea mult față de cea din romane. Michael Gambon și-a motivat această alegere prin faptul că nici colegii lui, Ralph Fiennes și Alan Rickman, nu au citit înainte cărțile.

3. Christopher Plummer

Christopher Plummer l-a înlocuit pe Kevin Spacey în All the Money in the World după ce producătorii au decis să-l elimine din film ca urmare a acuzațiilor de agresiune sexuală. Scenele cu actorul, care l-a interpretat pe J. Paul Getty, au fost filmate în aproximativ opt zile, la câteva săptămâni după ce a obținut rolul. Nu cunoștea foarte multe detalii despre familia Getty și nici nu s-a documentat. „Am urmat scenariul și sugestiile lui Ridley, care nu au fost multe pentru că nu era prea mult timp la dispoziție”, a povestit Plummer pentru Hollywood Reporter. Actorul a recunoscut că i-a fost dificil să-și amintească replicile și nu a urmărit filmările cu Kevin Spacey pentru că nu și-a dorit să-i reproducă prestația.

4. Kit Harington

În timpul turneului de promovare pentru filmul Pompeii, Kit Harington, care a jucat rolul principal în peliculă, a povestit că a luat scenariul ca atare când a fost vorba despre orașul Pompei și de modul în care a fost distrus, considerând că este exact din punct de vedere istoric. Ulterior, după ce s-au încheiat filmările și a avut loc premiera, actorul a dezvăluit că s-a simțit prost din cauza faptului că nu făcuse o minimă cercetare înainte de a începe filmările.

5. Viggo Mortensen

La câteva zile după ce au început filmările pentru The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring, Viggo Mortensen a obținut rolul său, așa că nu s-a pregătit așa cum ar fi trebuit și a fost și el de acord cu acest lucru. „M-am simțit nepregătit. Ceilalți actori erau acolo de săptămâni și luni, în unele cazuri, pregătindu-se pentru a filma întreaga trilogie”, a spus Viggo Mortensen pentru Yahoo Entertainment.

6. Ewan McGregor

Ewan McGregor nu a citit Emma, cartea lui Jane Austen, înainte de a-l interpreta pe Frank Churchill în filmul din 1996 regizat de Douglas McGrath, în care a jucat alături de Gwyneth Paltrow. Actorul a dezvăluit pentru The Guardian că nu este mulțumit de prestația sa din acea peliculă. „Am luat decizia să fac acel film pentru că am crezut că ar trebui să fiu văzut că fac ceva diferit de Trainspotting. Dar a fost o decizie greșită. Emma e un film bun, dar nu sunt prea bun în el.”

7. Billy Burke

Nici Billy Burke, care l-a jucat pe Charlie, tatăl Bellei Swan, în seria Twilight, nu a citit niciodată înainte romanele scrise de Stephenie Meyer.

Nu am citit cărțile. Mi-am dat seama, prin noroc, că nu există multe lucruri în acele cărți pe care trebuie să le știu. Nu toate informațiile îmi sunt utile ca actor, așa că aș prefera să nu știu. Billy Burke, pentru The Independent:

Până să se întâlnească cu regizoarea Catherine Hardwicke, el nu auzise de aceste cărți.

8. Hugh Jackman

Hugh Jackman nu s-a pregătit suficient pentru primul film „X-Men”. Iar asta pentru că a fost distribuit și l-a înlocuit pe Dougray Scott la câteva săptămâni după ce au început filmările. Actorul a avut la dispoziție trei săptămâni pentru a ajunge la forma fizică pe care am putut să o remarcăm în peliculă. Hugh Jackman a dezvăluit că înainte nu era un fan al benzilor desenate și că nu auzise nici măcar de Wolverine. „Îl joc pe Wolverine știind că nu aș putea niciodată să știu totul despre personaj. L-am abordat cu seriozitatea și curiozitatea intelectuală de parcă l-aș fi jucat pe Richard al III-lea, Hamlet”, a completat el pentru Men’s Health.

9. Rafe Spall

Nici Rafe Spall nu a citit cartea „The War of the Worlds”, scrisă de H. G. Wells, înainte de a apărea în adaptarea TV de la BBC. Actorul a precizat că l-ar fi ajutat în interpretarea personajului dacă ar fi citit cartea, dar a preferat să aibă o abordare proprie. De asemenea, a menționat și faptul că oamenii care au citit deja o carte înainte de a fi ecranizată au o așteptare când vine vorba despre orice fel de adaptare și sunt pregătiți, într-o oarecare măsură, să fie dezamăgiți.

10. Sabrina Carpenter

În filmul „Work It”, Sabrina Carpenter a jucat rolul unei adolescente care învață să danseze. Actrița nu a învățat coregrafia, dar a avut un motiv întemeiat. Personajul ei avea dificultăți la capitolul dans, așa că faptul că nu a știut toată coregrafia a ajutat-o în interpretarea ei.

