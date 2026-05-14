Radu Miruță a evitat să spună cine a negociat contractul de 5,6 miliarde de euro

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a evitat să precizeze cine a negociat contractul de 5,6 miliarde de euro care va fi atribuit companiei germane Rheinmetall în cadrul Programului SAFE.

Într-un răspuns la întrebările jurnaliștilor, ministrul USR a recunoscut că nici măcar nu cunoaște toate persoanele prezente la întâlnirea de pe 12 noiembrie 2025, de la Palatul Victoria, unde au participat și reprezentanții gigantului german.

Ce s-a discutat la Palatul Victoria pe 12 noiembrie 2025

Întâlnirea din noiembrie, la care au fost prezenți și premierul Ilie Bolojan, alături de CEO-ul Rheinmetall, a ridicat multe semne de întrebare.

„În ele sunt agreate niște sume mai mari decât cele agreate în Parlament și despre care discutăm astăzi. A fost un stagiu inițial al discuțiilor cu privire la interesul Rheinmetall și la prețurile pe care le cere pentru a intra în acest parteneriat”, a spus Radu Miruță, când a fost întrebat la Antena 3 CNN despre documentele semnate de cei doi.

Ministrul a negat însă că prețul final de 5,6 miliarde de euro ar fi fost negociat la acea întâlnire.

„Firmele au fost invitate să menționeze dacă pot să livreze astfel de produse și în ce preț”, a explicat oficialul. Totuși, el a admis că prețurile inițiale erau mai mari decât cele aprobate ulterior de Parlament.

Ce a spus Radu Miruță când a fost întrebat cine a semnat contractul pentru Rheinmetall

Întrebat despre persoanele care au negociat contractul cu Rheinmetall, Radu Miruță a oferit un răspuns evaziv:

„Grupul de lucru… Fiecare instituție a desemnat o echipă. Nu doar domnul Jurca, ci responsabilii din partea ministerelor”, a declarat el, la TV.

De asemenea, el a menționat că Ministerul Economiei, pe care îl reprezenta la acea vreme, a desemnat două persoane pentru a contribui la procesul de negociere. Cu toate acestea, Miruță a precizat că nu există o persoană anume care să fi negociat contractul și că întregul proces a fost realizat de un grup de lucru, ale cărui concluzii au fost transmise Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

„Un produs costă o sumă de bani dacă se cumpără de pe raft din Germania și costă o altă sumă de bani mai mare dacă i se cere firmei să vină să facă o fabrică în România”, a mai spus ministrul.

Documentul semnat cu Rheinmetall ar trebui să fie public

Pe lângă lipsa de transparență în privința negocierilor, Miruță a fost întrebat de ce documentul semnat cu Rheinmetall nu este public.

„Nu știu de ce nu este”, a răspuns el, deși a susținut că „n-am găsit transparență mai mare la Ministerul Apărării decât a fost acum pentru SAFE”.

Controversele din jurul contractului semnat prin Programul SAFE

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a criticat dur Guvernul condus de Ilie Bolojan, afirmând pentru Antena 3 CNN că deciziile privind atribuirea contractelor din Programul SAFE au fost luate fără o transparență adecvată. El a sugerat că aceste hotărâri au fost influențate de Cancelaria premierului, condusă de Mihai Jurca.

În replică, premierul Ilie Bolojan a subliniat că deciziile privind gestionarea Programului SAFE au fost luate în timpul mandatului fostului premier Marcel Ciolacu: „Schema de gestionare s-a decis în mandatul lui Marcel Ciolacu”.

Cât despre atribuirea contractelor către Rheinmetall, care va primi peste 5,6 miliarde de euro, Bolojan a explicat că fiecare minister implicat – Apărarea, Internele și altele – a venit cu propuneri de achiziții.

„Fiecare din ministerele implicate, ministerul Apărării, ministerul de Interne, au venit cu propunerile de achiziții”, a declarat premierul.

Ministrul Miruță a mai precizat că CSAT a aprobat, pe 24 noiembrie 2025, lista companiilor cu care vor continua discuțiile pentru proiectele de înzestrare.

„În CSAT s-a aprobat lista companiilor cu care se va merge mai departe în discuții. Prețul este influențat de câtă multă localizare ceri, cât să se facă în România”, a explicat ministrul Apărării.

Radu Miruță a explicat și motivele pentru care România nu a acceptat oferta Damen Galați pentru cele patru nave și a ales să semneze contractul din Safe cu compania germană Rheinmetall.