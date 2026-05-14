Radu Miruță spune de ce România nu a acceptat oferta Damen Galați

Radu Miruță, ministrul Apărării, a explicat joi, într-un interviu acordat postului Antena 3 CNN, motivele pentru care Guvernul alocă 920 de milioane de euro prin programul SAFE pentru patru nave militare, în ciuda unei oferte mai ieftine de la Damen Galați, în valoare de 457 de milioane de euro.

„Răspunsul este și mai simplu decât vă imaginați. Ce ați prezentat este alt produs decât ce am contractat noi prin SAFE. Nu e același lucru”, a declarat Radu Miruță, joi seara.

Care au fost diferențele dintre oferta Damen Galați și prevederile Programului SAFE

În septembrie 2025, Damen Galați a propus construirea a patru nave militare pentru 457 de milioane de euro, după doi ani de negocieri cu Forțele Navale Române.

Cu toate acestea, oferta nu ar fi primit niciun răspuns, iar Guvernul a optat pentru alocarea unui buget de 920 de milioane de euro pentru navele construite în cadrul programului SAFE, relatează sursa citată mai sus.

Ministrul Apărării a subliniat că cele două oferte nu pot fi comparate direct, deoarece „produsele sunt diferite”.

„Ce spune domnul de la Damen (n.r. – director de vânzări) este raportat la un produs diferit decât cel pe care l-am solicitat noi. Oferta lor nu conține, spre exemplu, sistemul de conducere a focului, aparatură de detecție CBRN, sonar de chilă, sistemul de comandă și control al navei sau sistemul de rachetă antiaeriană”, a explicat Radu Miruță, joi seara.

Compania germană Rheinmetall va produce navele în România

Ministrul a confirmat că navele militare vor fi fabricate la Șantierul Naval Mangalia, sub coordonarea companiei Rheinmetall.

„Producția se va face în România, cu fabrici din România, salvând cel puțin 4-5 dintre fabricile duse la moarte de ROMARM. Ori o vor îndeplini, ori nu se va semna contractul”, a precizat Miruță.

El a respins și afirmațiile potrivit cărora doar 10% din producție ar urma să fie realizată în România.

„Aceasta este o afirmație factual neadevărată. Firmele din România, însemnând toate companiile înregistrate cu cod fiscal românesc și care produc aici, vor contribui cu un procent de 60%, nu de 10%”, a adăugat ministrul.

Programul SAFE dispune de un buget de peste 16 miliarde de euro

Programul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) dispune de un buget de 16,7 miliarde de euro destinat investițiilor strategice în domenii precum înzestrarea armatei și securitatea infrastructurii critice.

În calitate de coordonator național al Comisiei SAFE, Mihai Jurca a fost solicitat alături de Radu Miruță să se întâlnească cu reprezentanții Damen Galați, însă o astfel de întâlnire nu a avut loc.

Ministrul Apărării a explicat că „Programul SAFE nu este pus în balanță cu oferta Damen, sunt lucruri diferite”.