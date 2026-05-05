Eurovision 2026: programul și tot ce trebuie să știți despre concurs

Evenimentul rămâne unul dintre cele mai urmărite show-uri muzicale din lume, atrăgând milioane de telespectatori din Europa și nu numai. În fiecare an, Eurovision aduce pe scenă nu doar muzică, ci și povești, controverse și momente memorabile. Iar ediția din 2026 promite să nu facă excepție!

Unde are loc Eurovision 2026 și ce țări participă

Ediția din 2026 a concursului Eurovision se desfășoară la Viena, pe arena Wiener Stadthalle, după ce Austria a câștigat competiția precedentă. Orașul devine în luna mai, pentru câteva săptămâni, centrul industriei muzicale europene, găzduind artiști, delegații și fani din întreaga lume.

Lista participanților include 35 de țări, printre care se regăsesc nume consacrate ale competiției, precum Suedia, Italia, Ucraina sau Marea Britanie. De asemenea, revin și câteva state care au lipsit în anii anteriori, ceea ce crește nivelul de competitivitate.

Artiștii și melodiile care concurează la Eurovision Song Contest 2026 sunt:

Alis (Albania) – „Nan”

Simon (Armenia) – „Paloma Rumba”

Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse”,

Cosmo (Austria) – „Tanzschein”

Jiva (Azerbaijan) – „Just Go”

Essyla (Belgia) – „Dancing on the Ice”

Dara (Bulgaria) – „Bangaranga”

Lelek (Croația) – „Andromeda”

Antigoni (Cipru) – „Jalla”

Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads”

Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For Vi Gar Hjem”

Veronica Fusaro (Elveția) – „Alice”

Vanilla Ninja (Estonia) – „Too Epic To Be True”

Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda)– „Liekinheitin”

Monroe (Franța) – „Regarde”

Bzikebi (Georgia) – „On Replay”

Sarah Engels (Germania) – „Fire”

Akylas (Grecia) – „Ferto”

Noam Bettan (Israel) – „Michelle”

Sal Da Vinci (Italia) – „Per sempre si”

Atvara (Letonia) – „Ena”

Lion Ceccah (Lituania) – „Solo quiero mas”

Eva Marija (Luxemburg) – „Mother Nature”

Aidan (Malta) – „Bella”

Look Mum No Computer (Marea Britanie) – „Eins, Zwei, Drei”

Satoshi (Moldova) – „Viva, Moldova”

Tamara Zivkovic (Muntenegru) – „Nova zora”

Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”

Alicja (Polonia) – „Pray”

Bandidos do Cante (Portugalia) – „Rosa”

Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me”

Senhit (San Marino) – „Superstar”

Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

Felicia (Suedia) – „My System”

Leleka (Ucraina) – „Ridnym”

Când este Eurovision 2026 – program complet

Eurovision 2026 se desfășoară pe parcursul a mai multor zile, începând cu repetițiile oficiale și culminând cu marea finală.

Ceremonia de deschidere, cunoscută sub numele de „Turquoise Carpet”, are loc pe 10 mai 2026, când artiștii defilează în fața fanilor și a presei. Este unul dintre cele mai spectaculoase momente dinaintea concursului propriu-zis. Semifinalele sunt programate pentru 12 și 14 mai, iar marea finală are loc pe 16 mai 2026.

Cine prezintă Eurovision 2026

Ediția din 2026 a concursului Eurovision va avea un cuplu inedit de prezentatori: Victoria Swarovski, moștenitoarea unui imperiu de afaceri în industria modei, cristalelor și bijuteriilor, și actorul Michael Ostrowski.

De-a lungul timpului, Michael Ostrowski a jucat în mai multe filme, printre care și „The Uncle”, în timp ce Victoria Swarovski a fost prezentatoarea emisiunii „Let’s Dance” din Germania.

Cei doi vor prezenta în total nouă spectacole live: marea finală de pe 16 mai 2016, cele două semifinale, pe 12 mai și 14 mai, dar și câte două pre-show-uri pentru fiecare dintre aceste date, care vor servi drept repetiții și criterii de evaluare din partea juriului.

Cine reprezintă România la Eurovision 2026 și când intră în concurs

România este reprezentată la Eurovision Song Contest 2026 de Alexandra Căpitănescu. Artista a câștigat Selecția Națională 2026 și va urca pe scena competiției cu piesa „Choke Me”, în cea de-a doua semifinală, care are loc pe 14 mai 2026.

Piesa „Choke Me”, cu care va reprezenta România la Eurovision Song Contest 2026, abordează, într-un limbaj metaforic, stările de presiune emoțională și blocaj interior. Titlul nu are un sens literal, ci descrie senzația de a fi copleșit de propriile gânduri, de frici sau de așteptări venite din exterior.

Mesajul piesei este unul despre conștientizare și depășire: despre momentul în care alegi să îți înfrunți vulnerabilitățile, să îți accepți limitele și să îți regăsești echilibrul. În această construcție, fragilitatea nu este ascunsă, ci devine parte din forța de a merge mai departe.

Când au loc semifinalele Eurovision 2026

Eurovision Song Contest 2026 va avea loc la Viena, sub sloganul „United by Music”, cu semifinalele programate pe 12 și 14 mai și finala pe 16 mai.

Eurovision este o competiție muzicală internațională organizată de European Broadcasting Union (EBU), cea mai mare asociație a televiziunilor publice din Europa. Prima ediție a avut loc în 1956, la Lugano, în Elveția. La ediția din acest an participă 35 de țări, România fiind una dintre cele trei reveniri importante în competiție, alături de Bulgaria și Republica Moldova.

Eurovision 2026, semifinala 1. Piesele care concurează, în ordinea intrării în concurs, pe 12 mai 2026

Satoshi (Moldova) – „Viva Moldova” Felicia (Suedia) – „My System” Lelek (Croația) – „Andromeda” Akylas (Grecia) – „Ferto” Bandidos do Cante (Portugalia) – „Rosa” Bzikebi (Georgia) – „On Replay” Linda Lampenius & Pete Parkkonen (Finlanda) – „Liekinheitin” Tamara Zivkovic (Muntenegru) – „Nova Zora” Vanilla Ninja (Estonia) – „Too Epic To Be True” Noam Bettan (Israel) – „Michelle” Lion Ceccah (Lituania) – „Solo Quiero Mas” Alicja (Polonia) – „Pray” Senhit (San Marino) – „Superstar” Lavina (Serbia) – „Kraj Mene”

Eurovision 2026, semifinala 2. Piesele care concurează, în ordinea intrării în cocurs, pe 14 mai 2026

DARA (Bulgaria) – „Bangaranga” JIVA (Azerbaidjan) – „Just Go” Alexandra Căpitănescu (România) – „Choke Me” Eva Marija (Luxemburg) – „Mother Nature” Daniel Zizka (Cehia) – „Crossroads” SIMON (Armenia) – „Paloma Rumba” Veronica Fusaro (Elveția) – „Alice” Antigoni (Cipru) – „Jalla” Atvara (Letonia) – „Ena” Soren Torpegaard Lund (Danemarca) – „For vi gar hjem” Delta Goodrem (Australia) – „Eclipse” Leleka (Ucraina) – „Ridnym” Alis (Albania) – „Nan” Aidan (Malta) – „Bella” Jonas Lovv (Norvegia) – „Ya Ya Ya”

Când are loc finala Eurovision 2026

Finala Eurovision 2026 are loc pe 16 mai și reunește 26 de țări. Dintre acestea, 20 provin din semifinale, iar alte 6 sunt calificate direct. Este vorba despre țara gazdă și așa-numitul grup „Big Five”: Franța, Germania, Italia, Spania și Marea Britanie, care contribuie financiar major la organizarea concursului.

Cine transmite Eurovision 2026 în România

Semifinalele și finala competiției vor fi transmise în direct de Televiziunea Română, pe TVR 1, în zilele de 12, 14 și 16 mai 2026, de la ora 22.00.

În plus, concursul poate fi urmărit online pe platforma oficială Eurovision, dar și pe servicii de streaming precum YouTube, unde show-urile sunt difuzate live la nivel global.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 17

Schimbări regulament Eurovision 2026

Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) a anunțat modificări importante în sistemul de vot. Acestea vizează o mai mare transparență și echilibru între votul juriilor și cel al publicului.

Printre principalele schimbări se numără reintroducerea juriilor profesionale în semifinale, limitarea numărului de voturi pe care publicul le poate trimite și reguli mai stricte privind promovarea artiștilor și a delegațiilor naționale.

Mecanismul de evaluare și punctare din semifinale va reveni la formula 50% juriu – 50% televot, similar cu cea folosită în finală.

Fiecare juriu național va fi extins de la cinci la șapte membri, incluzând profesioniști din domenii variate — muzicieni, jurnaliști, producători, regizori de scenă sau critici de muzică — și cel puțin doi membri tineri, cu vârste între 18 și 25 de ani. Toți vor semna o declarație pe propria răspundere privind independența și imparțialitatea, fiind interzisă exprimarea preferințelor înainte de finala concursului.

Publicul va putea trimite un număr mai mic de voturi față de anii precedenți — limita maximă scade de la 20 la 10 voturi prin fiecare metodă de plată (online, SMS sau apel telefonic) — pentru a încuraja distribuirea echilibrată a susținerii între concurenți.

Totodată, EBU introduce reguli mai clare privind campaniile de promovare: sunt interzise acțiunile „disproporționate” sau sponsorizate de entități externe, inclusiv guverne sau agenții guvernamentale, iar orice tentativă de influențare a opțiunilor poate fi sancționată.

Cine sunt favoriți la casele de pariuri înainte de Eurovision 2026

Casele de pariuri indică deja câțiva favoriți, printre care Suedia, Italia și Ucraina. Aceste țări au o tradiție puternică în competiție și trimit constant artiști bine pregătiți. Inclusiv Marea Britanie pare a fi printre țările favorite la câștigarea Eurovision 2026. Totuși, Eurovision este cunoscut pentru surprizele sale, iar clasamentele se pot schimba rapid după semifinale.

De ce nu a mai participat România la Eurovision

România a lipsit din competiție în ultimii ani din cauza problemelor financiare și a unor tensiuni cu EBU. Decizia a stârnit nemulțumiri în rândul fanilor, dar și dezbateri privind viitorul participării țării noastre.

Curiozități despre Eurovision

Eurovision este unul dintre cele mai longevive show-uri TV din lume, fiind organizat anual din 1956. Termenul „Big Five” se referă la cele cinci țări care contribuie cel mai mult financiar la organizarea concursului și care se califică automat în finală. De-a lungul anilor, competiția a lansat cariere internaționale și a devenit un fenomen cultural global, depășind granițele Europei.