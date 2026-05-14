„România are probleme sistemice de mediu”

Prezentă joi seară la TVR Info, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a discutat despre viitorul programului Rabla. Deși a subliniat succesul inițiativei, care a dus la scoaterea din uz a 200.000 de vehicule vechi, aceasta a admis că menținerea unui buget anual de peste un miliard de lei este o misiune dificilă în actualul context.

„Nu cred că ne putem întoarce la proiecte de peste un miliard de lei pe Rabla, din simplul motiv că România are probleme sistemice de mediu care nu au primit bani ani de zile la rând, care trebuie să fie prioritizate în anii următori. Vorbim despre halde care otrăvesc oamenii şi care nu au primit încă bani să fie ecologizate. Vorbim de apă-canal în anumite zone, vorbim de gunoi care ne otrăveşte în fiecare an şi pentru care plătim amenzi, pentru că nu am avut banii necesari să le ecologizăm. Deci sunt nişte probleme sistemice unde trebuie să fie prioritizaţi banii”, a afirmat ministrul interimar al Mediului, potrivit News.ro.

O abordare „echilibrată”

Ministrul a explicat că a optat pentru o abordare „echilibrată” în privința programului Rabla, precizând că bugetul alocat pentru anul în curs se ridică la 300 de milioane de lei.

Referitor la criticile de pe piața auto, Diana Buzoianu a subliniat că noile reguli ale Programului Rabla sunt axate pe susținerea producției europene. Aceasta a precizat că instituția pe care o conduce prioritizează acum autoturismele fabricate sau asamblate pe continent.

Valoarea tichetelor ar putea crește

Valoarea tichetelor din Programul Rabla 2026 ar putea fi majorată, potrivit ministrului mediului, Diana Buzoianu, însă creșterea nu va fi una semnificativă. Oficialul a precizat că decizia finală urmează să fie luată în zilele următoare, în funcție de scenariile de buget și împărțirea pe categorii de vehicule.

