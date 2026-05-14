O dubă, pe post de „berbec”

Autoritățile italiene au desfășurat o operațiune de amploare pentru apturarea unei o grupări infracționale formată din cetățeni români, responsabilă pentru un jaf spectaculos. Opt persoane au fost arestate și alte 11 sunt cercetate în stare de libertate, în dosarul privind furturi din containere, camioane și spații logistice.

Membrii bandei au folosit o dubă pe post de „berbec” pentru a dărâma poarta de acces a unei firme. Această metodă violentă le-a permis să pătrundă rapid în sediu și să sustragă bunuri de mare valoare.

Este vorba despre lovitura dată în localitatea Fossò, unde a fost spart sediul laboratorului de lux „Artigiani Veneziani”, de către șapte persoane mascate. Utilizând o dubă pentru a forța accesul în clădire, atacatorii au reușit să golească depozitul de articole de marochinărie de lux, în doar câteva momente. Prejudiciul estimat se ridică la peste 600.000 de euro, potrivit Rotalianul.

Spargeri în mai multe regiuni

Investigațiile ulterioare au confirmat că, în perioada aprilie 2024 – ianuarie 2025, gruparea infracțională a operat pe o arie extinsă din nordul Italiei, vizând regiunile Veneto, Lombardia și Emilia-Romagna.

Țintele preferate ale hoților români în Italia erau centrele logistice din zona Milano și autocamioanele aflate în tranzit spre Pavia și Piacenza. În baza lor clandestină din Milano, autoritățile au găsit mărfuri furate — inclusiv IT, cosmetice și electrocasnice — cu o valoare totală de 550.000 de euro, sumă ce se adaugă prejudiciului deja cauzat prin jafurile anterioare

Furt calificat și tăinuire

Carabinierii au reușit să identifice suspecții în urma unor investigații complexe, care au inclus analiza imaginilor de pe camerele de supraveghere și monitorizarea activităților suspecte din zonă.

Persoanele vizate sunt acuzate de furt calificat, tăinuire și participare la un grup infracțional organizat. Pe lângă cei 8 indivizi aflați deja în custodia poliției, restul de 11 sunt monitorizați, fiind suspectați de complicitate sau sprijin logistic.

Cei opt cetățeni români sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, fiind acuzați, în funcție de gradul de implicare, de furt calificat, tăinuire și multiple infracțiuni contra patrimoniului.

Instanța a dispus măsuri preventive diferite pentru cei implicați: două persoane se află în arest la domiciliu, alte două au interdicția de a părăsi provincia Milano, iar trei sunt obligate să se prezinte periodic la poliția judiciară. Totodată, un alt suspect vizat de interdicția de deplasare este căutat în prezent de autorități, fiind de negăsit.