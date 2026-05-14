Mai întâi, Băsescu a spus despre Cătălin Predoiu, care este prim-vicepreședinte PNL și ministru interimar la Interne după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, că nu este o variantă potrivită, deși este dorit de PSD.

„Nu pot să spun că are carnet de la PSD, dar ori de câte ori se cere un premier liberal, PSD-ul îl nominalizează pe Predoiu ca fiind soluția-minune. Eu nu cred că e soluția-minune. Predoiu a trecut prin toate partidele. Și pe la PNL, și pe la PDL, și pe unde a putut, și unde n-a putut. Și independent, susținut și de PSD… A fost de toate. Trebuie un liberal pursânge pe care să-l recunoască PNL-ul, pentru că acum PNL-ul e rănit”, a afirmat Băsescu

Apoi a venit cu soluția Dan Motreanu, actualmente secretar general al PNL, funcție pe care a mai ocupat-o și acum 20 de ani.

„Le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Pe ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi penelist 100%, știi? Probabil că mai pot spune vreo cinci, șase nume, dar pe Motreanu… Am fost cu el și în Parlamentul European… E un liberal 100%”, a conchis Băsescu.

România este în criză politică de aproape o lună, iar Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pe 18 mai

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern vor începe pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.