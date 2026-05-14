Mai întâi, Băsescu a spus despre Cătălin Predoiu, care este prim-vicepreședinte PNL și ministru interimar la Interne după ce Guvernul Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură, că nu este o variantă potrivită, deși este dorit de PSD.

„Nu pot să spun că are carnet de la PSD, dar ori de câte ori se cere un premier liberal, PSD-ul îl nominalizează pe Predoiu ca fiind soluția-minune. Eu nu cred că e soluția-minune. Predoiu a trecut prin toate partidele. Și pe la PNL, și pe la PDL, și pe unde a putut, și unde n-a putut. Și independent, susținut și de PSD… A fost de toate. Trebuie un liberal pursânge pe care să-l recunoască PNL-ul, pentru că acum PNL-ul e rănit”, a afirmat Băsescu

Apoi a venit cu soluția Dan Motreanu, actualmente secretar general al PNL, funcție pe care a mai ocupat-o și acum 20 de ani.

„Le trebuie un premier liberal de tip Motreanu. Pe ăsta nu-l pune nimeni sub semnul întrebării că n-ar fi penelist 100%, știi? Probabil că mai pot spune vreo cinci, șase nume, dar pe Motreanu… Am fost cu el și în Parlamentul European… E un liberal 100%”, a conchis Băsescu.

România este în criză politică de aproape o lună, iar Nicușor Dan a chemat partidele la consultări pe 18 mai

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR pentru desemnarea unui nou premier care să formeze un Guvern vor începe pe 18 mai. Foarte important, Nicușor Dan a spus că „scenariul cu premierul tehnocrat are șanse”.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis să facă front comun împotriva PSD. De asemenea, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
 1 comentariu
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentarii (1)
Avatar comentarii

Prepurgel 15.05.2026, 06:37

Pe Catalin Predoiu nu l-a respins PSD fiindca a pornit ca...„tehnocrat”!Un avocat care cica nu era cu nici un partid!Nu avea o doctrina clara-dar care„politician”de la noi are o doctrina clara,când ei nu fac altceva decât sa se conformeaza „sugestiilor”„aliaților” transmise prin ambasade?!

Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
Viva.ro
Surpriză uriașă, doamnelor și domnilor! Cine este, de fapt, soția celebră a prim-vicepreședintelui AUR Dan Dungaciu, și ce s-a aflat despre ea
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Unica.ro
E greu de recunoscut! Cât s-a schimbat Irina Tănase, fosta iubită a lui Liviu Dragnea, după relația avută cu controversatul politician. „Ce mare diferență!”
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
Elle.ro
Nimeni nu se aștepta la asta! Cine sunt, de fapt, nașii de cununie ai Andreei Bălan și ai lui Victor Cornea. Artista și jucătorul de tenis au avut o nuntă spectaculoasă. Foto
gsp
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
GSP.RO
Mașina comunistă va avea un nou model după o pauză de 50 de ani » Au copiat Dacia: imagini în premieră
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
GSP.RO
Ce e „scenariul 1918” prin care Garry Kasparov vrea să se termine războiul Rusia - Ucraina
Parteneri
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! S-a aflat adevărul abia acum 10 minute. De fapt, cum a rezistat micul Alex aproape 3 zile singur în pădure. Fără mâncare, fără pic de apă
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
Avantaje.ro
Ce s-a aflat acum despre Inoke, fiica cea mare a lui Cabral! O viață nouă în altă țară și o apariție care te lasă fără cuvinte! Ca o prințesă
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!
Tvmania.ro
FOTO: Spectacol total la Cannes! Actrița celebră din Turcia care a ales o rochie creată de o româncă. Toți au întors capul!

Alte știri

O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Exclusiv
Știri România 10:00
O zi la armată, după ani de pauză: cum a decurs mobilizarea rezerviștilor din Alba și Hunedoara REPORTAJ
Bani mai mulți pentru copiii cu dizabilități și familiile cu venituri mici. Cine primește până la 900 de lei din luna mai 2026
Știri România 09:35
Bani mai mulți pentru copiii cu dizabilități și familiile cu venituri mici. Cine primește până la 900 de lei din luna mai 2026
Parteneri
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul.ro
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Fanatik.ro
Schema „Băieților Deștepți” din salubrizare. Contracte cu dedicație, umflate din pix cu zeci de milioane, decontate direct din buzunarul cetățenilor
Parteneri
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Elle.ro
Care este, de fapt, relația dintre Iulia Vântur și Salma Khan. Dezvăluirile făcute de Loredana, după ce i-a vizitat de mai multe ori în India: „O lecție pentru foarte mulți bărbați...”
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Unica.ro
Sunt imaginile momentului! Cum s-au fotografiat Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr. în Mykonos, Grecia. Nu i-ai mai văzut așa până acum! FOTO
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public
Viva.ro
Mulți n-au recunoscut-o, dar, da, este chiar ea! Cum arată eleganta Mona Muscă la vârsta de 77 de ani, și unde a fost surprinsă după ce a lipsit ani buni din spațiul public

Monden

Cât costă biletele pentru finala Eurovision 2026. Deși au fost epuizate rapid, se găsesc la suprapreț pe site-urile de revânzare
Stiri Mondene 10:15
Cât costă biletele pentru finala Eurovision 2026. Deși au fost epuizate rapid, se găsesc la suprapreț pe site-urile de revânzare
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Exclusiv
Stiri Mondene 08:00
Rux recunoaște că în adolescență era obsedată de siluetă: „Mă vedeam model Victoria’s Secret”
Parteneri
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
TVMania.ro
Imagini virale de la Cannes! Cum a apărut Iulia Vântur pe covorul roșu. Toți s-au uitat la ea!
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
ObservatorNews.ro
ANIMAȚIE. Băiatul de 16 ani care s-a aruncat în Lacul Chitila ca să își salveze prietena nu știa să înoate
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Libertateapentrufemei.ro
Mircea Badea, aproape în lacrimi în emisiunea lui Denise Rifai: ”Băiatul acela nu mai printre noi! Băiatul acela a murit”. Emoția a crescut când a vorbit despre fiul lui, Vlăduț
Parteneri
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
GSP.ro
Tămăduitorul-minune la care apela Chivu: „Am stat 125 de zile la Chivu în casă. La 22:00, mă suna și îmi spunea: ...
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
GSP.ro
Au coborât din tribune și s-au dus direct la Cristi Chivu, după finala Cupei Italiei
Parteneri
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Mediafax.ro
„Apocalipsa insectelor”, fenomenul care îngrijorează lumea întreagă
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Wowbiz.ro
Apar detalii neașteptate în crima din Bihor. Avocatul familiei fetei ucise vorbește despre posibila implicare a altor persoane: „Nu o să spun cu nume și prenume”
Promo
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Advertorial
Cum să faci din Libertatea.ro sursa ta preferată de știri în căutările Google
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Advertorial
Ce mâncăm atunci când căutăm confortul
Parteneri
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Wowbiz.ro
Declarațiile emoționante ale salvatorului care l-a găsit pe Alex: „Nici nu putea să plângă”
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Mediafax.ro
Miliardarii crescuți de mame singure: povești de viață care au dus la averi uriașe
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”
KanalD.ro
Bunicul adolescentei de 16 ani rupe tăcerea! Cum a ajuns împreună cu prietenul care a încercat s-o salveze la un pas de înec: „Trebuia să fie la școală”

Politic

Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Politică 08:24
Un lider din conducerea PNL a ieșit din umbră și l-a taxat pe Nicușor Dan pentru lipsa de fermitate
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Politică 14 mai
Ce a răspuns ministrul Apărării când a fost întrebat cine a negociat banii pentru Programul SAFE: „Nu îi știu pe reprezentanții tuturor ministerelor”
Parteneri
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
ZiaruldeIasi.ro
UNDER 40 | De la student venit din Bacău la omul din spatele unor logo-uri pe care le vezi zilnic la Iași: povestea lui Viorel Nedelcu, Innerpride Branding
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Fanatik.ro
Testamentul lui Gigi Becali: „Nu las echipa FCSB moștenire! Când am îmbătrânit, o vând și dau banii la fete!”
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?
Spotmedia.ro
Două teste fizice care îți spun cât de mult vei trăi. Tu cât de repede te ridici de pe scaun?