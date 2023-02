1. John Tucker Must Die

În filmul John Tucker Must Die, trei fete plănuiesc să se răzbune pe fostul lor iubit, după ce el s-a întâlnit în secret în același timp cu ele, iar acesta le-a frânt inima. Vor ca el să simtă aceeași dezamăgire pe care au resimțit-o și ele. Intriga nu a fost deloc pe placul publicului, care a considerat că povestea nu este originală.

2. What Women Want

Comedia romantică What Women Want îi are în rolurile principale pe Helen Hunt și Mel Gibson. Actorul a intrat în pielea unui director de publicitate care are capacitatea de a auzi ce gândesc cu adevărat femeile. Terapeutul lui spune să profite de acest lucru în beneficiul personal. Povestea, dar nici interpretările protagoniștilor nu au impresionat spectatorii.

3. Bridget Jones’s Diary

Poate că multe persoane s-au regăsit, la un moment dat în viață, în Bridget Jones, personajul jucat de actrița Renée Zellweger. În Bridget Jones’s Diary, ea își propune mai multe rezoluții de Anul Nou, de la cele în plan profesional, până la cele în plan amoros. Pentru că vrea să-și găsească dragostea, nu stă prea mult pe gânduri și acționează, până când viața ei se complică într-un fel la care nici nu visa. Publicul a criticat faptul că filmul conține o mulțime de clișee.

Recomandări Vor afla românii de ce li s-a dublat RCA-ul? DIICOT: Lucrăm două dosare penale pentru „grup infracțional organizat și înșelăciune” în cazul falimentului City

4. Shallow Hal

Tony Robbins e un guru care îl hipnotizează pe Hal și îl determină să privească cu alți ochi femeile și să aprecieze frumusețea lor interioară. În ciuda faptului că filmul Shallow Hal transmite un mesaj pozitiv, și anume acela de a nu-i judeca pe oameni și de a le arăta dragostea și acceptarea față de cum sunt cu adevărat, are o mulțime de glume nepotrivite.

5. Just Friends

În comedia romantică Just Friends, Chris Brander, jucat de Ryan Reynolds, e un producător muzical care a avut mereu sentimente față de Jamie. El a fost umilit de către ea în momentul i-a spus ce simte la petrecerea de absolvire. Acest eșec sentimental l-a determinat pe Chris să se schimbe, iar când se reîntâlnesc în orașul natal vrea să o cucerească. Totuși, acțiunea nu a fost suficient de convingătoare pentru public. Citește continuarea pe Elle.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ELLE.RO

GSP.RO Ceaușescu întreba: „Ilie a dormit bine? A mâncat bine?”. Detaliul făcut public după 50 de ani

Urmărește-ne pe Google News