Șeful statului a precizat că discuțiile oficiale cu partidele politice pentru desemnarea unui nou premier vor începe fie joi, 14 mai, fie luni, 18 mai, și a explicat ce urmează: „Este o negociere în care fiecare dintre părți are niște condiții. Parte din condiții sunt discutabile. Dar nu vom face experimente”.

Întrebat dacă exclude varianta unui interimat mai mare de 45 de zile, Nicușor Dan a răspuns că nu exclude nicio variantă în acest moment și că oricum nu va rezulta o soluție „care să satisfacă toate așteptările”, dar „asta e politica și acesta este rostul consultărilor”.

Cu privire la posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie numit din nou premier, șeful statului a evitat răspunsul, dar a spus ce întrebare va pune partidelor care vor veni la Cotroceni: „Cu titlu general, solicitarea mea, pe care o să o am cu toate delegațiile partidelor cu care ne vom întâlni, pentru oricare dintre propunerile de Guvern, întrebarea mea va fi dacă are sau dacă nu are negociată o majoritate”.

„Așa cum văd eu din discuțiile preliminare, dacă partidele își vor păstra opțiunile pe care le-au expus deja în spațiul public, variante de Guvern sprijinit de majoritate în Parlament sunt relativ puține. Eu nu o să fac experimente, nu cred că este util pentru România, să propunem premier și să îi lăsăm pe ei să vadă dacă strâng sau nu o majoritate. Vreau să obținem după discuțiile cu partidele o propunere de premier și elemente compatibile de program, pe chestiunile esențiale, care să strângă o majoritate, înainte ca eu să desemnez prim-ministrul”, a adăugat el.

Întrebat dacă la consultările oficiale va chema și AUR, partidul lui George Simion, Nicușor Dan a răspuns: „Evident, la consultările formale o să chem toate partidele, așa cum spune Constituția”.

Totodată, președintele nu a exclus varianta unui premier tehnocrat sau unui guvern din tehnocrați, spunând: „Este un scenariu care are șanse”.

Declarațiile au fost făcute după ce a participat la conferința internațională „Black Sea and Balkans Security Forum”, cel mai important eveniment dedicat securității în regiunea Mării Negre, cu o zi înaintea Summitului B9, care va fi găzduit de București.

România este în criză politică de aproape o lună

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile. Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. Practic, Guvernul Bolojan a fost demis după 11 luni de la învestire.

În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”. El a precizat că mai întâi va purta discuții informale cu partidele, după care, „când opțiunile se vor cristaliza, vom face consultările formale” și apoi va anunța propunerea de premier. La consultările informale, AUR nu a fost invitat. Potrivit informațiilor de la Palatul Cotroceni, discuțiile formale, cu toate partidele, vor începe cel mai devreme la finalul acestei săptămâni, după Summit-ul B9.

Ceea ce se știe sigur în acest moment este că PNL și USR au decis, după consultările informale și individuale cu șeful statului, să facă front comun împotriva PSD.

Mai mult, Sorin Grindeanu și-a exprimat disponibilitatea să fie premier, dacă în urma consultărilor oficiale de la Cotroceni se va contura varianta ca PSD să dea premierul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE