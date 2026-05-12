Elena Albu: „Nu există zi în care să nu fiu copleșită de sentimente de iubire”

La un an de la nunta lor, Mihai Albu și soția sa, Elena Albu, spun că trăiesc o relație liniștită și echilibrată.

Într-un interviu acordat pentru Click!, Elena Albu a vorbit despre viața de familie și despre sprijinul pe care îl primește din partea soțului său. De profesie chirurg cardiovascular, aceasta recunoaște că mare parte din timp și-o petrece la spital, alături de pacienții săi.

„Îl și compătimesc pe Mihai, nu e ușor să ai o parteneră care își petrece mai mult timp la job, decât acasă, dar el este un om extraordinar, mă susține, este suport în tot ceea ce fac. Pot spune că este persoana pe care orice femeie și-ar dori-o să o aibă lângă ea”, a declarat Elena Albu.

Soția designerului spune că relația lor este bazată pe admirație și sprijin reciproc. „Vă spun ceea ce simt, nu este nimic gândit. Ne-am găsit și, ca să vă spun, din intimitatea mea, cred că nu există zi în care să nu fiu copleșită de sentimente de iubire, de admirație, față de acest bărbat, care mă provoacă să îl cer, zi de zi, în căsătorie. În fiecare zi îl întreb dacă vrea să se căsătorească cu mine, deși suntem căsătoriți”, a mai spus aceasta.

Elena Albu spune că în relația lor nu există certuri

Elena Albu a declarat că, în aproape patru ani de relație, ea și Mihai Albu nu au avut conflicte majore și nu și-au vorbit niciodată urât.

„Avem, în curând, patru ani de relație și nu ne-am certat niciodată. Nu am ridicat tonul, nu ne-am jignit, nu există cearta clasică dintre parteneri. Lângă Mihai este și pentru mine o surpriză, pentru că eu sunt destul de tonică și de caustică, dar el contrabalansează întotdeauna atmosfera, el vine cu rațiunea, calmitatea, el ponderează lucrurile”, a spus Elena Albu.

Aceasta a mai declarat că îl vede pe Mihai Albu în primul rând ca partener de viață și nu ca designer cunoscut.

„Eu nu îl știu pe designerul Mihai Albu, ci pe bărbatul și pe partenerul meu de viață Mihai Albu. Cine nu are un Mihai Albu să-și facă rost, pentru că este un bărbat extraordinar!”, a adăugat ea.

Mihai Albu: „Sunt tare mândru că salvează vieți”

La rândul său, Mihai Albu a vorbit despre admirația pe care o are pentru meseria soției sale și pentru munca acesteia în domeniul medical.

„Elena face multe operații. Medicii, în general, știu când intră în sala de operație, nu și când se termină intervenția chirurgicală, totul este în funcție de gravitatea cazului. O susțin și îi admir tenacitatea, dăruirea pentru pacienții pe care, mai apoi, după operație, îi monitorizează atât de atent”, a declarat designerul.

Acesta a precizat că este mândru de faptul că soția lui face parte din echipa de transplant de inimă. „Sunt tare mândru că salvează vieți omenești, că face parte din echipa de transplant de inimă! Vom avea, la vară, un concediu, am dori să mergem, undeva, în străinătate, ca să ne relaxăm puțin, luăm și fetele noastre cu noi!”, a mai spus Mihai Albu.

Mihai Albu este cunoscut pentru creațiile sale de încălțăminte și figurează inclusiv în Cartea Recordurilor pentru realizarea unor pantofi cu tocuri de 37 de centimetri. Designerul are o fiică, Mikaela, din mariajul cu Iulia Albu, iar Elena Albu are, la rândul ei, o fiică dintr-o relație anterioară.

