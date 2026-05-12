Ce le-a atras atenția ofițerilor aflați în patrulare

Potrivit poliției, camionul circula fără plăcuțe de înmatriculare și a atras imediat atenția ofițerilor aflați în patrulare. La scurt timp, s-a constatat că șoferul nu deținea permis de conducere pentru vehicule de mare tonaj, relatează publicația germană Tag24.

„El nu a putut prezenta un permis de conducere care să-l autorizeze să conducă un camion”, au declarat autoritățile.

„La o inspecție mai atentă, am descoperit că în locul plăcuțelor de înmatriculare erau montate cartoane pe care erau desenate numere de înmatriculare”, au adăugat polițiștii.

Șoferul a susținut că plăcuțele originale ar fi fost pierdute cu câteva zile înainte

În apărarea sa, șoferul a susținut că plăcuțele originale ar fi fost pierdute cu câteva zile înainte. Cu toate acestea, „verificările ulterioare ale polițiștilor au arătat că vehiculului îi fuseseră deja atribuite alte plăcuțe de înmatriculare”, conform aceleiași surse.

Vehiculul, care era supraîncărcat și prezenta defecțiuni majore, a fost confiscat pe loc. Un expert tehnic a confirmat ulterior starea deplorabilă a camionului.

„Printre altele, frânele și toate anvelopele erau uzate, un stabilizator al punții spate era defect, iar bena prezenta daune semnificative”, a explicat o purtătoare de cuvânt a poliției.

În urma incidentului, șoferul român se confruntă cu mai multe acuzații, inclusiv conducerea fără permis și folosirea abuzivă a plăcuțelor de înmatriculare false. De asemenea, el va răspunde pentru mai multe încălcări ale legislației rutiere, informează TAG24.

