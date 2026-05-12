„Documentul marchează realizarea următorului pas major în implementarea proiectului Magistrala 6 – unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură de transport public din România, parte integrantă a rețelei transeuropene de transport TEN-T”, a transmis Metrorex, care a precizat că este vorba de autorizația de construire „aferentă lucrărilor de arhitectură, cale de rulare, instalații electromecanice și de curenți slabi” ai proiectului.

Lucrările vor costa aproximativ 1,03 miliarde de lei, fără TVA, adică circa 200 de milioane de euro, la care se adaugă TVA, și vor dura 2 ani și 7 luni de la începerea efectivă a șantierului.

„Valoarea lucrărilor autorizate, fără TVA, se ridică la 1.037.578.107,47 lei, iar durata de execuție este de 31 de luni, calculată de la data începerii efective a lucrărilor. Lucrările vor fi realizate de Asocierea SOMET S.A. – SALCEF GROUP – THEDA MAR S.A. – TIAB S.A. – UTI CONSTRUCTION AND FACILITY MANAGEMENT S.A. – ALTIMATE S.A., având ca lider de asociere SOMET S.A.”, a precizat Metrorex.

În acest moment, lucrările la structura de rezistență pentru Magistrala 6 sunt în desfășurare pe tot traseul. Pe segmentul sud (1 Mai – Tokyo) au ajuns la 66%, iar pe segmentul nord (Tokyo – Aeroport Otopeni) sunt la 32%.

De asemenea, cele două utilaje Tunnel Boring Machine (TBM) folosite, adică mașinile de săpat tuneluri, au înregistrat următorul progres:

  • TBM „Sfânta Maria” (Linia 2): a realizat peste 2.819 metri liniari de tunel și a montat un număr de 1.875 de inele
  • TBM „Sfânta Ana” (Linia 1) a realizat peste 2.122 metri liniari de tunel și a montat un număr de 1.410 inele. 
Șinele, arhitectura și instalațiile Magistralei 6 de metrou 1 Mai - Aeroportul Otopeni costă un miliard de lei, plus TVA. Cum vor arăta stațiile
Toată Magistrala 6 va avea o lungime de 14,2 km și va cuprinde 12 stații de metrou. Stația Tokyo va corespunde Mall Băneasa

Proiectul este împărțit în două secțiuni, care conțin cele 12 stații, astfel

  • prima secțiune, 1 Mai – Tokyo, care va avea o lungime de 6,6 kilometri și 6 stații (Pajura, Expoziției, Piața Montreal, Gara Băneasa, Aeroport Băneasa, Tokyo)
  • a doua secțiune, Tokyo – Aeroport Otopeni, va avea un traseu de 7,6 km și 6 stații (Washington, Paris, Bruxelles, Otopeni, Ion I.C. Brătianu, Aeroport Otopeni).
La finalul tuturor lucrărilor, M6 va face legătura directă între Gara de Nord și Aeroportul Otopeni.

Lucrările vor fi terminate în 2029, potrivit contractelor semnate, dar reprezentanții Ministerului Transporturilor au precizat astăzi, 12 mai, pentru Libertatea, că este posibil ca termenul final de dare în folosință să fie 2030.

