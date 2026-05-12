Zvonurile potrivit cărora Andreea și Cabral Ibacka ar fi chiar în prag de divorț au început să apară tot mai des, în ultima perioadă, iar semnele că ceva se întâmplă sunt mai mult decât vizibile.

Cei doi nu s-au mai afișat împreună și au renunțat la verighete. Chiar dacă s-a tot vorbit despre acest subiect, niciunul dintre ei nu a confirmat separarea. Cu toate astea, declarația făcută de prezentatorul TV lasă loc de interpretări, semn că lucrurile nu sunt tocmai roz în căsnicia lui.

„Nu am nici un punct de vedere de dat”, a spus Cabral pentru Spynews.

Andreea și Cabral Ibacka obișnuiau să țină în permanență legătura cu fanii lor și să aibă postări comune. Totuși, în ultimul timp internauții au observat că nu ar mai face acest lucru. Pe contul de socializare, actrița a postat un video în care apare alături de copiii ei și un mesaj, în care povestește despre experiența trăită la o fermă de lângă București.

„Am fost recent cu copiii și a fost o experiență pe care merită s-o recomand mai departe. După cum se vede, am plimbat alpaca în lesă, le-am hrănit cu furaje și am descoperit că sunt incredibil de blânde și curioase. Genul de animale care nu te copleșesc, dar nici nu te ignoră. Și au o eleganță ușor comică. (…) Pentru copii, experiența a fost aur: au învățat despre un animal nou, au petrecut în aer liber, plus că și-au exersat răbdarea și empatia. Dar să ai în vedere că e nevoie de programare”, a scris Andreea Ibacka pe contul de socializare.

O internaută a întrebat „Unde este tatăl”. Andreea Ibacka a decis să răspundă și să precizeze că este la muncă. Vedeta a dat de înțeles că nu s-a întâmplat nimic în căsnicia lor.

