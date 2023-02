1. Meet Cute

Kaley Cuoco și Pete Davidson interpretează rolurile principale în comedia romantică Meet Cute regizată de Alex Lehmann. Cei doi se întâlnesc și nu durează mult până când se îndrăgostesc unul de celălalt. Partea interesantă intervine în momentul în care Sheila se folosește de o mașină a timpului cu ajutorul cărora ei se întâlnesc și se îndrăgostesc din nou și din nou. Dar, ce se întâmplă în momentul în care Sheila vrea să-l schimbe pe Gary?

2. The Time Traveler’s Wife

The Time Traveler’s Wife are la bază romanul scris de Audrey Niffenegger. În filmul regizat de Robert Schwentke este vorba despre Henry, un bibliotecar din Chicago, care are capacitatea de a călători în timp. Complicațiile își fac și ele apariția în viața lui Henry, care scot la iveală frustrările lui interioare.

3. See You Yesterday

Adolescenta CJ Walker e ajutată de prietenul ei cel mai bun, Sebastian, la crearea unei invenții care face posibilă întoarcerea în timp. CJ Walker are și un scop, și anume acela de a-l salva pe fratele ei, Calvin, înainte să fie omorât de un ofițer de poliție. În această călătorie e nevoită să se împace cu toate consecințele care apar în urma călătoriei în timp.

Recomandări Cum ar răspunde sistemul de sănătate din România la un cutremur de magnitudinea celui din Turcia. Două mari spitale din București ar pica

4. 12 Monkeys

Bruce Willis îl interpretează pe James Cole în Twelve Monkeys, un prizonier al statului în 2035, care poate fi eliberat condiționat dacă acceptă să călătorească în timp pentru a aduna informații cu privire la un virus creat de om care a distrus mare parte din populația de pe planetă. El se întoarce în 1990, cu 6 ani înainte de izbucnirea haosului, și e închis într-o instituție psihiatrică pentru că avertismentele sale nu sunt crezute.

5. Source Code

Filmul Source Code îi are în rolurile principale pe Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan, Vera Farmiga și Jeffrey Wright. În această peliculă, un soldat se trezește în corpul unei alte persoane. Cu această ocazie, află că este parte a unui program guvernamental experimental. În 8 minute, trebuie să găsească cine este persoana care va ataca un tren.

Citește continuarea pe Elle.ro.

ARTICOL PRELUAT DE PE ELLE.RO

GSP.RO „Am sărit din lac în puț”. Un tânăr venit tocmai din Capul Verde a rămas șocat de cum vorbesc românii și peste ce a dat aici

Urmărește-ne pe Google News