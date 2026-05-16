Bărbatul, care a ales să rămână anonim, a declarat că a găsit un bilet de loterie câștigător, în valoare de 500 de dolari, pe podeaua unei benzinării din fața magazinului Walmart din Myrtle Beach, potrivit unui comunicat al Loteriei pentru Educație din Carolina de Sud.

El i-a spus managerului magazinului să îl anunțe dacă cineva vine să caute biletul câștigător. În cele din urmă, proprietarul s-a prezentat, iar bărbatul i l-a înapoiat.

„Proprietarul a fost atât de recunoscător că și-a recuperat biletul la loterie, încât am știut că voi câștiga la loterie după aceea. Pur și simplu am știut”, a spus bărbatul, potrivit Loteriei pentru Educație.

Intuiția sa s-a dovedit corectă: două luni mai târziu, pe 25 aprilie, a câștigat 586.000 de dolari la extragerea jackpotului Palmetto Cash 5, unde șansele de câștig erau de una la 850.668.

Suma câștigată este cea brută, la aceasta urmând să se aplice un impozit.

Cât despre planurile sale, bărbatul spune că vrea să îi ajute pe alții.

„Am fost norocos în viață și pot folosi acest premiu pentru a ajuta câțiva oameni. Și poate povestea mea îi va încuraja pe alții să facă lucrul corect”, a spus el.

Din 2002, Loteria Educațională din Carolina de Sud a contribuit cu peste 9,4 miliarde de dolari pentru susținerea educației în stat, aproximativ 546,8 milioane fiind transferate în anul fiscal 2025, potrivit datelor instituției.

