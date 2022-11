1. Rihanna

Rihanna a dat în judecată în 2012 compania Berdon LLP pentru gestionarea greșită a fondurilor, declararea necorespunzătoare a taxelor, precum și păstrarea unui procent nedrept din profit. Artista a susținut că firma nu a informat-o de faptul că are pierderi semnificative în ceea ce privește turneul ei, Last Girl on Earth, din 2010. Drept răspuns, Berdon LLP a declarat că obiceiurile extravagante ale cântăreței au fost de vină pentru problemele ei financiare. În final, Rihanna a fost de acord să încheie procesul și firma i-a oferit un acord de peste 10 milioane de dolari.

2. Nicolas Cage

Nicolas Cage l-a dat în judecată în 2009 pe fostul lui manager, Samuel J. Levin, pentru 20 de milioane, susținând că acesta i-a oferit sfaturi financiare nepotrivite, că nu i-a administrat cum trebuie banii și că acest lucru a dus la problemele lui financiare. Samuel J. Levin a lucrat pentru actor din 2001 și până în 2008 și a negat toate aceste acuzații, fiind de părere că starul a fost de vină pentru ceea ce s-a întâmplat. Conform documentelor instanței, până la angajarea lui Levin, Nicolas Cagea avea deja datorii de milioane de dolari. Samuel J. Levin l-a sfătuit pe actor că are nevoie de 30 de milioane de dolari pe an pentru a-și susține stilul de viață extravagant, dar nu a fost ascultat. În anul următor, cei doi au căzut de comun acord asupra unei înțelegeri.

3. Uma Thurman

În 2017, Uma Thurman l-a dat în judecată pe consilierul ei financiar, Kenneth Starr, pentru 2,485 milioane de dolari, acuzându-l de fraudă și de faptul că a pierdut milioane în investiții riscante. Conform documentelor instanției, actrița a spus că nu a fost informată de riscul de a investi 1 milion de dolari într-o companie de securitate și tehnologie, GlobalOptions, precum și în compania Martini Park. Uma Thurman a mai susținut că a fost fraudată de Kenneth Starr între 2006 și 2008 cu 485.000 de dolari. Cei doi ar fi ajuns la un acord.

4. Alyssa Milano

Alyssa Milano a intentat în 2017 un proces împotriva fostului ei manager, Kenneth Hellie, și firma sa, Hellie, Hoffer & Co. Actrița și soțul ei i-au dat în judecată pentru 10 milioane de dolari pentru neglijență, fraudă și furt. Actrița i-a acuzat că și-au falsificat semnătura pe documentele financiare și că nu au plătit facturile și taxele restante, rămânând datoare cu milioane de dolari. Înainte ca acest caz să între în judecată, Alyssa Milano și fostul ei manager au ajuns la o înțelegere confidențială.

