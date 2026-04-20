Alegerile anticipate ar fi „o variantă legitimă”, spune Fritz

Dominic Fritz consideră că alegerile anticipate ar fi „o variantă legitimă” în situația politică actuală. El crede însă că acestea sunt „puţin probabile”, Fritz anunţând că USR este pregătită pentru a se prezenta din nou în faţa electoratului, relatează News.ro.

„Alegeri anticipate, după cum ştiţi foarte bine, sunt bau-baul constant în politica românească, care nu s-a înfăptuit niciodată. Este o variantă puţin probabilă, dar o variantă pentru care noi nu doar că suntem pregătiţi, ci şi o variantă care este absolut legitimă într-o astfel de situaţie.

Dacă rezultatul alegerilor din 2024 nu livrează o coaliţie stabilă, atunci s-ar putea, da, să ne întoarcem la cetăţeni”, a declarat Dominic Fritz, luni seară.

El a spus că USR „cu siguranţă nu va fi roata de rezervă pentru un USL refăcut”.

Fritz, despre situația în care PSD și AUR votează o moțiune de cenzură în urma căreia Guvernul condus de Bolojan cade

Președintele USR, Dominic Fritz, spune că, în situația în care PSD și AUR votează o moțiune de cenzură în urma căreia Guvernul condus de Ilie Bolojan va cădea, USR nu va negocia alături de PSD formarea unui nou Executiv.

„Noi avem o decizie formală a Comitetului Politic şi această decizie este în picioare şi nici nu a fost pusă la îndoială, astăzi, la întâlnirile cu colegii.

Dacă PSD decide să voteze o moţiune de cenzură alături de AUR şi dă jos acest guvern, atunci nu ne putem întoarce la negocieri pentru un nou Guvern cu acest PSD şi nu pentru că am avea o iubire fără sfârşit pentru o persoană anume, ci pentru că ce garant am avea că într-o altă formulă guvernamentală PSD nu ar dezerta din nou şi din nou şi din nou şi nu ar folosi mariajul lor secret cu AUR din nou şi din nou şi din nou ca o carte de şantaj pentru reformele de care are nevoie România”, a declarat Dominic Fritz, luni seară.

PSD a decis astăzi, 20 aprilie, să îi retragă sprijinul politic premierului Ilie Bolojan. Evenimentul, intitulat „Momentul adevărului”, a început la ora 17:00 în Parlament, unde aproximativ 5.000 de delegați din întreaga țară au votat în privința ieșirii partidului din coaliția de guvernare.

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a afirmat că PSD nu mai este „acel partid mare care poate să decidă singur toată soarta României” și că de de fapt, „e ca o pisică care se uită în oglindă şi vede un leu”.

