UPDATE, ORA 00:47: ISU a emis un comunicat de presă.

„Pompierii ISUBIF intervin în aceste momente pentru stingerea unui incendiu izbucnit la două transformatoare electrice care utilizează ulei ca agent de răcire (aproximativ 30 de tone fiecare) și la o stație electrică, în incinta CET Vest, situată pe bd. Timișoara, din municipiul București.

Există posibilitate de propagare la o clădire aflată în proximitate.

Intervenția este în desfășurare, echipajele acționând pentru localizarea și lichidarea incendiului.

Pentru gestionarea situației au fost mobilizate șapte autospeciale de stingere cu apă și spumă, opt cisterne, o autospecială cu azot, o autoscară, un echipaj de prim-ajutor SMURD, o unitate de terapie intensivă mobilă SMURD și un autocamion de intervenție cu spumogen.

Nu sunt înregistrate victime până în acest moment.

Intervenția este în dinamică.”

De ce nu s-a emis mesaj RO-Alert

Raed Arafat a vorbit într-o intervenție telefonică la Digi24 despre motivul pentru care nu a fost emis mesaj RO-Alert. „Nu s-a dat Ro-Alert pentru că este departe de locuințe. Totuși recomandăm cetățenilor să țină geamurile închise.”

La scurt timp după aceea, Arafat a intrat în direct și la Antena 3, unde a făcut mai multe clarificări: „Este vorba de trei transformatoare, două mai mari, unul mai mic. 40 de tone de ulei aproximativ. Flacăra mai este la uleiul dintr-un singur transformator. Au mobilizat mai multe forțe, risc de extindere mi s-a spus că este nul și din fericire nu avem victime. Situația este în dinamică și sperăm să o aducem complet sub control în cel mai scurt timp.

Am înțeles că fumul nu este foarte dens și nu este foarte aproape de case, deci cred că situația rămâne sub control” a declarat Raed Arafat la Antena 3.

Au fost raportate probleme de curent în întreg Bucureștiul în momentul producerii incendiului. „S-a oprit iluminatul stradal pentru câteva secunde” scrie un utilizator pe grupul Info Trafic București-Ilfov. Pentru câteva secunde, curentul s-a oprit atât în cartierele din București (Obor, Tei, Drumul Taberei, Rahova, Ferentari și altele), precum și în zonele limitrofe (Bragadiru, Măgurele).

CTE Bucureşti Vest a fost pusă în funcţiune în anul 1972, fiind a patra centrală care intră în componenţa Electrocentrale Bucureşti. CTE București Vest a fost modernizată în 2009, când a fost pus în funcțiune Ciclul Combinat. Este cea mai nouă centrală din portofoliul ELCEN.