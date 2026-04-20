„Mărfurile” al căror traseu se termină pe câmp, în loc să revină în economie

Reprezentanții instituției afirmă că „România nu mai acceptă deșeuri sub eticheta «second-hand»”.

„Deșeurile mascate sub eticheta de «second-hand» reprezintă una dintre cele mai presante probleme de mediu la nivel național, cu efecte directe asupra aerului, solului și apelor, inclusiv prin arderi ilegale. Fenomenul, confirmat în teren de Garda Națională de Mediu, a fost analizat în profunzime printr-o evaluare de risc realizată împreună cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, analiză care a stat la baza inițierii acestui demers legislativ și care evidențiază riscul major de amplificare în lipsa unor măsuri ferme”, au transmis, luni, reprezentanții GNM, într-un comunicat de presă.

GNM mai precizează că actualul cadru legal a permis dezvoltarea unor „practici” prin care deșeurile sunt introduse în țară sub aparența unor bunuri reutilizabile, iar în cele din urmă ajung pe câmpuri.

„În realitate, o parte semnificativă a acestor «mărfuri» își încheie traseul nu în economie, ci pe câmpuri, în zone izolate sau în instalații improvizate, unde sunt abandonate, dezmembrate sau arse ilegal. Imaginile din teren sunt relevante: autovehicule aduse pentru „revânzare” ajung, de fapt, la capăt de drum în România, transformate rapid în surse de poluare prin arderea cauciucurilor, cablurilor sau altor componente”, potrivit sursei citate.

Peste 1500 tone de deșeuri confiscate și amenzi de 10 milioane lei, în 2025

Rezultatele controalelor GNM din 2025 în domeniul colectării deșeurilor feroase/neferoase și Vehicule Scoase din Uz, evidențiază dimensiunea fenomenului.

Au fost efectuate 643 de controale, fiind acordate sancțiuni în valoare de aproape 10 milioane de lei. 13 societăți s-au ales cu activitatea suspendatp, iar peste 1.500 de tone de deșeuri au fost confiscate.

De asemenea, GNM a făcut 339 de sesizări penale.

Legislație nouă pentru oprirea importurilor false de deșeuri

Experiența din teren a arătat că intervenția exclusiv prin control a combătut efectele, dar nu a eliminat cauzele. Totodată, în contextul aderării la spațiul Schengen și al creșterii fluxurilor de bunuri, riscul de amplificare a acestor practici devine și mai ridicat.

Garda Națională de Mediu susține adoptarea unei legislații noi, adaptate realității și cerințelor europene. Un proiect de Ordonanță de Urgență se află în dezbatere publică.

„Problema gestionării ilegale a deșeurilor indiferent că vorbim de abandon, îngropare sau ardere, are o singură soluție: oprirea sursei de alimentare! Legislație nouă, adaptată realității din teren și cerințelor europene care să oprească importurile false de deșeuri, acoperite de paravanul bunurilor second hand. Trebuie să astupăm un vid legislativ de care au profitat rețele întregi de operatori incorecți, cu costuri mari și foarte mari pentru mediu și sănătatea publică. Trebuiesc introduse standarde de calitate care să respecte consumatorul și să protejeze antreprenorii de bună credință cu activități economice care depind de importul corect de bunuri folosite sau recondiționate”, a explicat Andrei Corlan, comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu.

Noua legislație introduce mecanisme esențiale: registru electronic al operatorilor, trasabilitate completă a mărfurilor, obligații clare de declarare și verificare, posibilitatea returnării bunurilor neconforme.

„Este momentul să schimbăm paradigma: trecem de la reacție la prevenție, de la controale punctuale la un sistem integrat de monitorizare și de la ambiguitate legislativă la reguli clare”, a mai punctat Andrei Corlan.

