Victor Ponta a stat numai câteva minute, în spatele sălii, așa cum se vede în imaginile video de mai jos.

„Sunt deputat și am PSD-ul în suflet, dar mă interesează tot ceea ce înseamnă deciziile importante pentru România, de aceea am venit. Sunt observator, nu membru cu drepturi depline”, a explicat Victor Ponta pentru Libertatea.

Dupa câteva minute, timp în care a stat în picioare, fostul premier a plecat din sală.

Aproape 5.000 de membri PSD urmează să voteze în scurt timp dacă sunt de acord să îi retragă sprijinul politic premierului PNL, Ilie Bolojan, în cadrul evenimentului „Momentul Adevărului”, care a început la ora 17.00 la Palatul Parlamentului.

Victor Ponta a fost premierul României între 2012 și 2015 și președinte al PSD în perioada 2010-2015. A demisionat din funcția de prim-ministru în noiembrie 2015 din cauza protestelor cauzate de tragedia de la clubul bucureștean Colectiv.

De asemenea, Ponta a candidat ca independent în primul tur al alegerilor prezidențiale din mai 2025. El a reușit să adune 1,2 milioane de voturi, adică 13% din total, și s-a clasat pe locul 4, după George Simion (41%), Nicușor Dan (21%) și Crin Antonescu (20%).

Victor Ponta a fost exclus din PSD în martie 2025, de către fostul președinte Marcel Ciolacu, după ce și-a depus candidatura la alegerile prezidențiale din mai.

