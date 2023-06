1. Joe Pesci

Actorul Joe Pesci anunțase în 1999 că se retrage din carieră, după aproximativ 40 de ani de activitate. La acea vreme, mărturisea că își dorește mai degrabă să meargă pe drumul muzicii. De atunci, de când a anunțat că se retrage, a jucat în 3 filme, The Good Shepherd, Love Ranch și The Irishman, rolul din urmă fiindu-i oferit de mai multe ori de regizorul Martin Scorsese înainte să-l accepte. Datorită performanței sale din The Irishman, Joe Pesci a fost nominalizat la mai multe premii, chiar și pentru cel mai bun actor în rol secundat la Oscar și Globurile de Aur.

2. Daniel Day-Lewis

După ce a terminat The Boxer, în 1997, Daniel Day-Lewis a anunțat că se retrage. Pauza sa a durat 3 ani și a apărut ulterior în filmul Gangs of New York regizat de Martin Scorsese. Personajul său, Bill ‘The Butcher’ Cutting, i-a adus peste 35 de nominalizări la premiile importante ale industriei, precum și un Oscar. În 2017 a dezvăluit că se retrage din industria filmului,

3. Liam Neeson

Recunoscut pentru numeroasele prestații din filmele de acțiune, Liam Neesan spunea în 2021 că nu va mai face astfel de pelicule după The Marksman, motivând atunci că face această alegere din cauza vârstei. Cu toate astea, a mai jucat în filme de acțiune de atunci, precum The Ice Road (2021), Backlight (2022) și Memory (2022).

4. Daniel Craig

După lansarea Spectre, cel de-al patrulea film Bond, Daniel Craig a surprins când a declarat că se va retrage din acest rol iconic. Dar, a revenit asupra anunțul său, în 2021, în cadrul unui interviu pentru The Independent, înainte de lansarea ultimului său film Bond, No Time To Die, precizând că a glumit.

