1. Peter Dinklage

George R.R. Martin, autorul seriei Game of Thrones, a considerat că există un singur actor care e potrivit pentru rolul Tyrion Lannister, mai exact Peter Dinklage. Mai mulți dintre fanii lui au fost de acord că personajul este făcut pentru el. Starul nu s-a arătat interesat la început, mai ales că abia jucase un rol într-o producție fantasy, în The Chronicles of Narnia: Prince Caspian, dar a acceptat după.

2. Samuel L. Jackson

Scriitorul de benzi desenate Mark Millar și-a imaginat personajul Nick Fury pornind de la actorul său preferat, și anume Samuel L. Jackson. Fanii au observat, după debutul său în benzi desenate, asemănarea celor doi și așa s-a aflat că actorul este un fan înfocat al benzilor desenate. Agenții lui au luat cu Marvel și a fost luat în vedere când a fost vorba de o adaptare pe marile ecrane cu Nick Fury.

3. Bill Hader

Filmul It din 2017 a avut succes și publicul și-a dorit să vadă o continuare a poveștii din perspectiva adulților. Finn Wolfhard, care l-a jucat pe Richie Tozier, a dezvăluit faptul că Bill Hader ar fi potrivit să interpreteze versiunea adultă a personajului său. Și fanii au vrut ca el să ia rolul, iar agenții actorului, regizorul Andy Muschietti, dar și Bill Hader au luat în considerare această dorință pentru filmul It Chapter Two.

4. Ryan Reynolds

În 2014, înainte să se confirme în mod oficial apariția filmului Deadpool, o serie de imagini generate de computer, dezvăluite de regizorul peliculei, Tim Miller, prezentau o persoană în rolul personajului care semăna cu actorul Ryan Reynolds. La câteva luni distanță, Ryan Reynolds a fost ales să îl interpreteze pe supererou.

5. John Krasinski

Multă vreme, fanii au sperat ca John Krasinski să-l interpreteze pe Reed Richards într-un film Marvel Cinematic Universe. Visul lor a devenit realitate, pentru că actorul a jucat o versiune a lui în Doctor Strange în Multiverse of Madness în 2022, fiind ales datorită cererii care a venit din partea admiratorilor săi.

