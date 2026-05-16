Spre exemplu, în Piața Amzei din București cireșele ajungeau să fie sâmbătă de până la patru ori mai scumpe decât în Piața Obor.

Prețuri la cireșe în Piața Amzei din București, 16 mai 2026. Foto: Libertatea/ Eli Driu

Cel mai mic preț la cireșe în Piața Amzei este de 50 de lei: fie că sunt cireșe de mai sau unele pietroase din Grecia, ori foarte gustoase, după cum le laudă vânzătorii.

Dar sunt și cireșe albe din Grecia care ajung la 60 de lei. Cei care le vând explică faptul că este mare chiria, iar marfa, deloc multă.

La Piața Obor din București, se găseau sâmbătă cireșe și cu 13,90 lei kilogramul. Era coadă, dar oamenii așteptau, ca să dea mai puțin bani pe pietroasele de mai.

Alți producători le vindeau cu 15,90 de lei. Tot cireșe românești se găseau aici și la prețul de 10, 25 sau 30 de lei. Cele mai scumpe erau 35 de lei, adică cam la jumătate față de cele mai scumpe din Amzei.

Prețuri la cireșe în Piața Obor din București, 16 mai 2026. Foto: Libertatea/ Eli Driu

În prezent, salariul minim brut în vigoare este de 4.050 lei, ceea ce înseamnă că un român primește în mână, adică salariu net, aproximativ 2.574 lei.

Dacă luăm ca exemplu, un kilogram de cireșe care costă 50 de lei, rezultă că un român cu acest venit își permite să cumpere, în mai 2026, circa 51 de kilograme de astfel de fructe.

